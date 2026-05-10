Simon Cowell si po rokoch sype popol na hlavu: Priznáva, že k Susan Boyle bol odporný!

LONDÝN - Roky pôsobil ako nekompromisný kat talentových šou, ktorý si servítku pred ústa nikdy nedával. Teraz však Simon Cowell prekvapil nečakaným priznaním. V podcaste Celebrity Trenches s Jamiem Eastom otvorene priznal, že porota Britain’s Got Talent sa pri prvom vystúpení Susan Boyle správala povrchne, arogantne a nespravodlivo. A podľa jeho vlastných slov sa za to dnes hanbí.
Moment, keď Susan Boyle v roku 2009 prvýkrát vyšla na pódium Britain’s Got Talent, patrí dodnes medzi najikonickejšie televízne okamihy. Nenápadná žena zo škótskej dediny vtedy čelila posmeškom publika aj skeptickým pohľadom poroty ešte skôr, než zaspievala jediný tón. A Simon Cowell dnes priznáva, že to bolo škaredé.
V podcaste Celebrity Trenches s Jamiem Eastom sa hudobný magnát po rokoch vrátil k legendárnemu konkurzu a bez okolkov povedal, že porota reagovala na Boyle „príliš súdiaco“. „Všetci sme ju okamžite zaškatuľkovali podľa vzhľadu,“ priznal Cowell. Najtvrdšie slová však smerovali na neho samotného. Cowell otvorene priznal, že v tom období bol súčasťou televíznej kultúry, ktorá sa často vysmievala ľuďom ešte predtým, než dostali šancu ukázať talent. „Keď sa na to dnes pozerám, bolo to naozaj nefér,“ povedal v podcaste.
Susan Boyle vtedy prišla na pódium ako 47-ročná nezamestnaná žena bez glamúru, hviezdneho stylingu či sebavedomého vystupovania. Publikum sa pochechtávalo, kamery zachytávali ironické grimasy a aj porotcovia pôsobili, akoby čakali katastrofu. Lenže potom začala spievať I Dreamed a Dream z muzikálu Les Misérables – a televízny svet onemel. Video z jej vystúpenia sa stalo virálnou senzáciou a Susan Boyle sa prakticky cez noc zmenila na medzinárodnú hviezdu. Predala milióny albumov a stala sa symbolom toho, ako veľmi môže spoločnosť podceňovať ľudí na základe vzhľadu.
Cowell dnes tvrdí, že práve Susan Boyle ho naučila veľkú lekciu pokory. V podcaste priznal, že po jej vystúpení začal viac premýšľať nad tým, ako talentové šou zobrazujú „obyčajných ľudí“. Pre mnohých fanúšikov však jeho ospravedlnenie prichádza neskoro. Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre, že Boyle si musela prejsť verejným zosmiešnením pred miliónmi divákov len preto, že nezodpovedala televíznemu ideálu „hviezdy“. A práve to je dnes na celej kauze najtrpkejšie. Simon Cowell celé roky budoval kariéru na ostrých poznámkach a ponižovaní súťažiacich. Teraz však prvýkrát otvorene priznáva, že za televíznou zábavou sa často skrývala obyčajná krutosť.
