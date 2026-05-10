Nedeľa10. máj 2026, meniny má Viktória, zajtra Blažena

Simon Cowell si po rokoch sype popol na hlavu: Priznáva, že k Susan Boyle bol odporný!

Simon Cowell Zobraziť galériu (9)
Simon Cowell (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LONDÝN - Roky pôsobil ako nekompromisný kat talentových šou, ktorý si servítku pred ústa nikdy nedával. Teraz však Simon Cowell prekvapil nečakaným priznaním. V podcaste Celebrity Trenches s Jamiem Eastom otvorene priznal, že porota Britain’s Got Talent sa pri prvom vystúpení Susan Boyle správala povrchne, arogantne a nespravodlivo. A podľa jeho vlastných slov sa za to dnes hanbí.

Moment, keď Susan Boyle v roku 2009 prvýkrát vyšla na pódium Britain’s Got Talent, patrí dodnes medzi najikonickejšie televízne okamihy. Nenápadná žena zo škótskej dediny vtedy čelila posmeškom publika aj skeptickým pohľadom poroty ešte skôr, než zaspievala jediný tón. A Simon Cowell dnes priznáva, že to bolo škaredé.

V podcaste Celebrity Trenches s Jamiem Eastom sa hudobný magnát po rokoch vrátil k legendárnemu konkurzu a bez okolkov povedal, že porota reagovala na Boyle „príliš súdiaco“. „Všetci sme ju okamžite zaškatuľkovali podľa vzhľadu,“ priznal Cowell. Najtvrdšie slová však smerovali na neho samotného. Cowell otvorene priznal, že v tom období bol súčasťou televíznej kultúry, ktorá sa často vysmievala ľuďom ešte predtým, než dostali šancu ukázať talent. „Keď sa na to dnes pozerám, bolo to naozaj nefér,“ povedal v podcaste.

Susan Boyle vtedy prišla na pódium ako 47-ročná nezamestnaná žena bez glamúru, hviezdneho stylingu či sebavedomého vystupovania. Publikum sa pochechtávalo, kamery zachytávali ironické grimasy a aj porotcovia pôsobili, akoby čakali katastrofu. Lenže potom začala spievať I Dreamed a Dream z muzikálu Les Misérablesa televízny svet onemel. Video z jej vystúpenia sa stalo virálnou senzáciou a Susan Boyle sa prakticky cez noc zmenila na medzinárodnú hviezdu. Predala milióny albumov a stala sa symbolom toho, ako veľmi môže spoločnosť podceňovať ľudí na základe vzhľadu.

Cowell dnes tvrdí, že práve Susan Boyle ho naučila veľkú lekciu pokory. V podcaste priznal, že po jej vystúpení začal viac premýšľať nad tým, ako talentové šou zobrazujú „obyčajných ľudí“. Pre mnohých fanúšikov však jeho ospravedlnenie prichádza neskoro. Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre, že Boyle si musela prejsť verejným zosmiešnením pred miliónmi divákov len preto, že nezodpovedala televíznemu ideálu „hviezdy“. A práve to je dnes na celej kauze najtrpkejšie. Simon Cowell celé roky budoval kariéru na ostrých poznámkach a ponižovaní súťažiacich. Teraz však prvýkrát otvorene priznáva, že za televíznou zábavou sa často skrývala obyčajná krutosť.

Viac o téme: AroganciaNadradenosťSimon CowellSusan BoylePorotaBritain’s Got TalentPovrchné správanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Herec George Clooney nešetril
Oslava 65. narodenín Georgea Clooneyho: Jeho žena šokovala outfitom!
Zahraniční prominenti
Sarah Ferguson
Nechutné praktiky exvojvodkyne: Škandalózne obvinenia zo sexu s Diddym a honba za bohatými mužmi!
Zahraniční prominenti
Simon Cowell
Simon Cowell nevie, čo so sebou! Pre nechutný zvyk dostal ZÁKAZ v tejto šou!
Zahraniční prominenti
Simon Cowell
Porotcovský kat Simon Cowell roky desí ZMENENOU tvárou: Konečne PRIZNAL úpravy!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Blake Lively a Ryan Reynolds vraj riešia krízu aj odchod z Hollywoodu
Blake Lively a Ryan Reynolds vraj riešia krízu aj odchod z Hollywoodu
Feminity TV
Dostihy: Víťazom Veľkej jarnej ceny je kôň Dark Attack a džokej Jaroslav Línek
Dostihy: Víťazom Veľkej jarnej ceny je kôň Dark Attack a džokej Jaroslav Línek
Zoznam TV
Tréner Vladimír Országh informuje o absencii Erika Černáka na MS vo Švajčiarsku
Tréner Vladimír Országh informuje o absencii Erika Černáka na MS vo Švajčiarsku
Zoznam TV

Domáce správy

Presunie sa najúčinnejšie cvičenie
Záhrada plná farieb za pár týždňov: Tieto kvety rastú najrýchlejšie a zvládne ich každý
Domáce
Oslavy 81. výročia víťazstva
Premiér v Liptovskom Mikuláši vyvolal rozruch: Sloboda a mier prišli z východu
Domáce
Na snímke Ústava Slovenskej
Koalícia chce znova zasahovať do ústavy! Dôvodom je ukotvenie dôležitej hodnoty, dotýka sa každého
Domáce
Banská Bystrica bojuje so suchom: Mladé stromy zachraňuje 500 zavlažovacích vakov
Banská Bystrica bojuje so suchom: Mladé stromy zachraňuje 500 zavlažovacích vakov
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
V TEJTO krajine rastie počet smrteľných prípadov HANTAVÍRUSU: Odborníci majú teóriu! TU sa chorobe darí najlepšie
Zahraničné
Súd potrestal agresívnych cestujúcich:
Súd potrestal agresívnych cestujúcich: Za núdzové pristátie lietadla draho zaplatia
dromedar.sk
ONLINE Odpoveď Iránu na mierový plán USA je na stole! Rieši sa vojna aj lodná doprava
Zahraničné
Ani prímerie nezastavilo útoky:
Ani prímerie nezastavilo útoky: Kuvajt a SAE čelili hrozbe dronov z oblohy
Zahraničné

Prominenti

Slunce seno jahody
Komédiu Slunce, seno sprevádzala dráma: Zrážka s kamiónom, zranení herci, všade krv a sklo!
Domáci prominenti
Simon Cowell
Simon Cowell si po rokoch sype popol na hlavu: Priznáva, že k Susan Boyle bol odporný!
Zahraniční prominenti
Anabelle Fárová (38)
Po Ráchel Karnižovej: Ďalšia známa kráska si nechala zväčšiť zadok!
Domáci prominenti
Patrik Herman sa na
Patrik Herman sa na rodičov nepodal: Otec rozhodca, mama telocvikárka… a on? Toto vás pobaví
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Robíte TOTO na dovolenke?
Robíte TOTO na dovolenke? Vedci bijú na POPLACH: Netušíte, akú HROZBU po sebe zanechávate!
Zaujímavosti
Najvzácnejší park Európy nájdete
Najvzácnejší park Európy nájdete pri poľskom zámku, niektoré stromy tam majú mená
dromedar.sk
TENTO TRIK vám pomôže
TENTO TRIK vám pomôže udržať záchod čistý na dlhú dobu, stačí pridať kocky ľadu!
Zaujímavosti
Umývanie okien bez šmúh?
Umývanie okien bez šmúh? Tento trik vám ušetrí čas aj nervy, výsledok vás prekvapí
Zaujímavosti

Dobré správy

Nové AI funkcie v
Nové AI funkcie v HONOR 600 ťa dostanú. Väčšina z nich už s tebou hovorí po slovensky
vosveteit.sk
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!
Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!

Šport

Poriadne tvrdá facka: Česko v generálke na MS schytalo rekordný debakel
Poriadne tvrdá facka: Česko v generálke na MS schytalo rekordný debakel
Reprezentácia
Reprezentáciu odmietlo skoro 30 hráčov: Omladené Slovensko bude na MS spoliehať na dôležitú zbraň
Reprezentáciu odmietlo skoro 30 hráčov: Omladené Slovensko bude na MS spoliehať na dôležitú zbraň
Reprezentácia
Po hanebnom konci pražského derby čakajú na verdikt: Slavia sa proti trestu odvolávať nebude
Po hanebnom konci pražského derby čakajú na verdikt: Slavia sa proti trestu odvolávať nebude
Chance liga
Výbuch v derby ich vyšiel draho: Najlepší ligový kanonier so spoluhráčom si už dres Slavie neoblečú
Výbuch v derby ich vyšiel draho: Najlepší ligový kanonier so spoluhráčom si už dres Slavie neoblečú
Chance liga

Auto-moto

TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
Klasické testy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava

Kariéra a motivácia

Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Motivácia a inšpirácia
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Prostredie práce
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Podnikanie
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Sociálna poisťovňa má veľkú novinku: Milióny Slovákov čoskoro dostanú dôležitý list!
Aktuality

Varenie a recepty

Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Rady a tipy
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Nepečené dezerty

Technológie

Vitamín B12 neovplyvňuje len krv a nervy. Nový výskum ukázal jeho nečakaný vplyv na mitochondrie
Vitamín B12 neovplyvňuje len krv a nervy. Nový výskum ukázal jeho nečakaný vplyv na mitochondrie
Veda a výskum
3I/ATLAS nie je len návštevník z iného hviezdneho systému. Mohol vzniknúť v pravom opaku našej Slnečnej sústavy
3I/ATLAS nie je len návštevník z iného hviezdneho systému. Mohol vzniknúť v pravom opaku našej Slnečnej sústavy
Vesmír
Izrael mal v Iraku tajnú základňu. Vojaci, ktorí ju objavili, skončili pod paľbou
Izrael mal v Iraku tajnú základňu. Vojaci, ktorí ju objavili, skončili pod paľbou
Moderná vojna a konflikty
Vedci našli proteín, ktorý môže pri Alzheimerovej chorobe brzdiť čistenie mozgu. Súvisí aj s cukrovkou a obezitou
Vedci našli proteín, ktorý môže pri Alzheimerovej chorobe brzdiť čistenie mozgu. Súvisí aj s cukrovkou a obezitou
Správy

Bývanie

Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?

Pre kutilov

Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Zelenina a ovocie
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Poznám ju roky. Netuší však, že jej manžel mi tajne vypisuje a medzi nami preskočila iskra
Partnerské vzťahy
Poznám ju roky. Netuší však, že jej manžel mi tajne vypisuje a medzi nami preskočila iskra
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Presunie sa najúčinnejšie cvičenie
Domáce
Záhrada plná farieb za pár týždňov: Tieto kvety rastú najrýchlejšie a zvládne ich každý
Ilustračné foto
Zahraničné
V TEJTO krajine rastie počet smrteľných prípadov HANTAVÍRUSU: Odborníci majú teóriu! TU sa chorobe darí najlepšie
Zahraničné
ONLINE Odpoveď Iránu na mierový plán USA je na stole! Rieši sa vojna aj lodná doprava
Na snímke Ústava Slovenskej
Domáce
Koalícia chce znova zasahovať do ústavy! Dôvodom je ukotvenie dôležitej hodnoty, dotýka sa každého

Ďalšie zo Zoznamu