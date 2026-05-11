Kremeľ zúri: Putina zradil dôležitý spojenec! Vyhráža sa mu a žiada vysvetlenie

MOSKVA - Vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom sa opäť dostali pod tlak. Kremľu prekáža, že Arménsko umožnilo ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vystúpiť na summite v Jerevane s výzvami proti Rusku. Vladimir Putin teraz od svojho tradičného partnera očakáva odpovede.
Napätie medzi Ruskom a Arménskom v posledných dňoch citeľne rastie. Moskvu pobúrilo najmä to, že arménska metropola hostila summit Európskeho politického spoločenstva, na ktorom vystúpil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Práve jeho prejavy vyvolali v Kremli ostrú reakciu. Zelenskyj počas stretnutia opätovne apeloval na európske krajiny, aby zvýšili tlak na Rusko a prinútili ho ukončiť vojnu proti Ukrajine.
Podľa portálu Kyiv Independent sa hovorca Kremľa Dmitrij Peskov síce snažil diplomaticky priznať Arménsku právo organizovať medzinárodné podujatia, no vzápätí dal najavo nespokojnosť Moskvy.
„Arménsko má právo usporiadať akýkoľvek summit v rámci svojej viacrozmernej zahraničnej politiky,“ vyhlásil Peskov pre ruský štátny portál Vesti. Zároveň však naznačil, že arménske vedenie malo podľa Moskvy proti Zelenského výrokom zasiahnuť a premiér Nikol Pašinjan sa od nich mal verejne dištancovať.
Moskva hovorí o narušení vzťahov
Kremeľ otvorene priznal, že ho rozčúlilo ticho arménskej strany počas kritiky namierenej proti Rusku. Peskov vyhlásil, že podobný postoj nezodpovedá duchu partnerstva medzi oboma krajinami.
„Je to v rozpore s duchom vzťahov medzi Moskvou a Jerevanom,“ povedal hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že pre Rusko zostáva najdôležitejšie, aby Arménsko „nezaujalo protiruský postoj“.
Do kritiky sa zapojila aj hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová. Podľa agentúry Reuters vyhlásila, že Zelenského návšteva mala Arménom ukázať, akú budúcnosť im údajne pripravuje Európska únia.
Pašinjan sa od Moskvy postupne vzďaľuje
Arménsky premiér Pašinjan už v minulosti naznačil, že sa nechce bezvýhradne podriaďovať Moskve. Opakovane zdôraznil, že v otázke vojny na Ukrajine Arménsko nemožno považovať za spojenca Ruska.
Ďalšie napätie vyvolalo aj jeho rozhodnutie nezúčastniť sa na moskovských oslavách víťazstva nad nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny. Kremeľ následne obvinil Jerevan zo stále užších kontaktov so Západom.
Dlhodobé ochladzovanie vzťahov
Súčasná roztržka nie je prvým konfliktom medzi oboma štátmi. Arménsko síce formálne zostáva členom Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, známej pod skratkou CSTO, no minulý rok svoje pôsobenie v organizácii zmrazilo.
Jerevan tak reagoval na skutočnosť, že vojenský blok podľa arménskeho vedenia nezasiahol počas konfliktov medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Arméni zároveň očakávali silnejšiu podporu zo strany Moskvy, ktorá však neprišla.