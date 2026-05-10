Dcéra Micka Jaggera rozpálila Instagram: Georgia May odhodila zábrany a predviedla telo bohyne!

LOS ANGELES - Georgia May Jagger vie presne, ako pritiahnuť pozornosť. Dcéra rockovej legendy Micka Jaggera cez víkend poriadne rozprúdila sociálne siete, keď sa na Instagrame ukázala len v bikinách. Blond modelka predviedla svoju štíhlu postavu, dlhé nohy aj typický „rock’n’roll sexepíl“, ktorý zdedila po slávnych rodičoch.
Georgia May Jagger opäť dokázala, že modeling má jednoducho v krvi. Tridsaťštyriročná dcéra Micka Jaggera a supermodelky Jerry Hall zverejnila v sobotu sériu záberov pri bazéne, na ktorých pózuje iba v metalických bikinách a bez námahy predvádza figúru, za ktorú by mnohé mladšie modelky vraždili. Na fotografiách pôsobila uvoľnene, sebavedomo a dokonale štýlovo.
Minimalistické bikiny zvýraznili jej štíhly pás, dlhé nohy aj ikonickú medzierku medzi zubami, ktorá sa stala jej poznávacím znamením vo svete módy. Fanúšikovia okamžite zaplavili komentáre komplimentmi o „dokonalom tele“ a „génach, ktoré sa nedajú kúpiť“. A úprimne – pri pohľade na Georgiu May je jasné, že kombinácia Micka Jaggera a Jerry Hall vytvorila jeden z najvýraznejších genetických mixov šoubiznisu.
Georgia pritom už dávno nie je len „dcéra slávneho otca“. Vo svete módy si vybudovala vlastné meno a počas kariéry spolupracovala so značkami ako Chanel, Versace, Miu Miu či Vivienne Westwood. V minulosti bola tvárou Rimmel London a objavila sa aj na olympijskom ceremoniáli v Londýne po boku Kate Moss a Naomi Campbell. Modelka je navyše známa tým, že bikini módu miluje. Už v minulosti priznala, že sa cíti viac ako „bikini girl“ než fanúšička jednodielnych plaviek. V rozhovore pre Vogue dokonca povedala, že plavky často nosí aj ako súčasť bežného outfitu.
Georgia May má za sebou mimoriadne intenzívne obdobie. Len minulý rok oznámila, že čaká prvé dieťa so svojím partnerom, skateboardistom Cambryanom Sedlickom, a neskôr priviedla na svet syna Deana Leeho. O to viac fanúšikov šokovalo, v akej forme sa dnes nachádza. Na nových záberoch pôsobí, akoby materstvo jej sexepíl ešte viac zvýraznilo. A internet má jasno, gény Jaggerovcov stále fungujú na sto percent.
