Takáč oznámil podporu lesov: Súkromní hospodári dostanú od štátu 7 miliónov eur

BRATISLAVA - Mimoprodukčné - ekologické a spoločenské funkcie lesa u súkromných obhospodarovateľov štát tento rok podporí sumou sedem miliónov eur. Pomoc pre oprávneného príjemcu nesmie presiahnuť 300.000 eur počas troch rokov predchádzajúcich dňu poskytnutia pomoci. Informoval o tom na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), za účasti generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavla Tomu a predsedu Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Milana Ovseníka. Žiadosti o podporu podľa Takáča možno podávať od 15. mája do konca júna 2026.
Milióny pre lesy
„Výzva je podporou budúcnosti kvalitných slovenských lesov obhospodarovaných súkromnými obhospodarovateľmi. Starostlivosť si vyžaduje množstvo finančných prostriedkov na rôzne aktivity v lesoch. Tento týždeň 15. mája bude vypísaná výzva s alokáciou sedem miliónov eur, kde sa budú môcť prihlásiť súkromne hospodáriaci obhospodarovatelia lesa. Maximálna výška podpory na žiadosť je 300.000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú obhospodarovatelia lesa (urbárnici, komposesoráty), ktorí sú v čase žiadosti zaevidovaní v evidencii lesných pozemkov a obhospodarujú viac ako päť hektárov (ha) lesných porastov,“ spresnil agrominister. Žiadosť o podporu sa podľa jeho slov predkladá elektronicky cez systém ITMS 2014+ na PPA.
Výzva už v máji
„Predpokladaný termín vypísania výzvy je 15. máj. Ukončenie predkladania žiadostí predpokladáme do 30. júna tak, aby mohli byť jednotlivé žiadosti posúdené v pôsobnosti pozemkových a lesných odborov, či jednotliví žiadatelia splnili požadované povinnosti, ktoré ich oprávňujú na požiadanie o poskytnutie finančných prostriedkov z tejto schémy. Pre verejnosť je možno zaujímavé, že schéma sa dotkne v tomto roku približne 400.000 ha lesov na Slovensku. Túto schému štátnej pomoci sme začali robiť v roku 2017 so sumou na úrovni 2,1 milióna eur,“ spresnil Toma.
V rokoch 2023, 2024, 2025 sa podpora na uvedený účel podľa neho pohybovala na úrovni šesť miliónov eur a potom osem a osem miliónov eur. „Keď si zoberieme tie posledné roky fungovania súčasnej vládnej garnitúry, tak je vidno, že aj v tomto smere podporuje lesné hospodárstvo a obhospodarovateľov lesov,“ podčiarkol.
Stovky žiadostí
„Približne dostávame (na výzvu) okolo 250 až 280 žiadostí. Za posledné obdobie, v minulom roku, viem, že boli dve, maximálne tri neoprávnené požiadavky, takže tí ostatní boli uspokojení,“ dodal Toma.
„Vďaka podpore sa nám bude znova dariť pokračovať v tom, čo najmä verejnosť od nás v poslednom období významným spôsobom požaduje. Aby sme mali druhovo zmiešané lesy. Aby vyzerali krásne, aby boli zelené, aby sme mohli do prírody chodiť zberať huby, lesné plody a mali možnosť vidieť krásu, ktorá nie je na jedenie. Na druhej strane (podpora) pomáha vidieť živočíchy, ktoré častokrát sa vraví, že sú len v tzv. chránených lesoch. Pritom sú však bežne aj v hospodárskych lesoch,“ doplnil Ovseník.