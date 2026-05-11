Autentické zábery rannej nehody v Bratislave: VIDEO Stačili sekundy a nasledovala dráma!

BRATISLAVA - Polícia zverejnila video, ktoré zachytáva rannú dopravnú nehodu na frekventovanom bratislavskom ťahu.
K dopravnej nehode osobného motorového vozidla ktoré skončilo prevrátené na bočnej strany, došlo dnes krátko pred 8. hodinou na Trnavskej ceste. Na miesto boli vyslané viaceré hliadky policajtov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.
"Podľa doterajších informácií z doposiaľ presne nezistených príčin došlo počas jazdy vozidla zn. FORD v smere von z mesta, na úrovni športovej haly, k jeho zídeniu mimo vozovky na trávnatý porast, kde vozidlo narazilo do stĺpu verejného osvetlenia. V dôsledku nárazu vozidlo prevrátilo na bočnú strany a zostalo v pravom jazdnom pruhu. V tom čase sa vo vozidle nachádzali dve osoby, ktoré zostali zakliesnené," uviedla polícia, ktorá zverejnila aj autentické video z nehody.
Policajti po príchode na miesto na nevyhnutne potrebný čas usmerňovali premávku, pričom obidve osoby boli privolanou záchrannou pomocou prevezené k ošetreniu do jednej z nemocníc. K zraneniu iných osôb nedošlo. K úplnému sprejazdneniu predmetného úseku došlo krátko po 10.00h. "Presné príčiny ako aj okolnosti, za ktorých k tejto dopravnej nehode došlo v súčasnosti vyšetrujú policajti odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave," dodala polícia.