Arogantná diva na slávnych schodoch?! Pozrite na správanie hereckej hviezdy

NEW YORK - Keď sa Blake Lively objavila na ikonických schodoch Met Gala 2026, mala to byť jej veľkolepá módna návratová chvíľa. Namiesto toho? Internet rieši jej správanie k asistentom, zvláštne emócie… a podozrivo načasovaný právny zvrat.
Krátke video zo schodov obletelo internet rýchlosťou blesku. Blake Lively v ňom usmerňuje svoj tím, aby správne naaranžoval jej obrovskú vlečku, usmieva sa, ukazuje, gestikuluje. Pre niektorých úplne normálne. Pre iných? „Panovačná“ „Energia zlého dievčaťa“ „Správa sa ako diva“ Iní ju naopak bránia: vraj len robí len to, čo musí – riadi situáciu ako profesionálka. Pravda je niekde uprostred. Ale jedno je isté, pôsobila kontrolovane, chladne a extrémne sústredene na každý detail.
Na sebe mala archívne Atelier Versace šaty z kolekcie roku 2006, upravené o dramatickú, približne 4-metrovú vlečku. Jemné pastelové tóny mali evokovať „východ a západ slnka“. Na papieri poetické. Naživo extrémne teatrálne, vyžadujúce armádu asistentov, pôsobiace skôr ako produkcia než outfit. A práve to vysvetľuje aj jej správanie. V takomto modeli jednoducho musíš „dirigovať“. Lenže otázka znie: kde je hranica medzi profesionálnym riadením a nepríjemnou nadradenosťou?