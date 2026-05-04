Konečne dobrá plastika! Donatella Versace oslávila 71 v čiernych minišatách: Vyzerala úchvatne

NEW YORK - Módna legenda Donatella Versace opäť dokázala, že pravidlá starnutia pre ňu jednoducho neplatia. Na luxusnej oslave svojich 71. narodenín v New Yorku, načasovanej tesne pred Met Gala, premenila večer na vlastnú módnu šou. A všetci riešili jediné: ako je možné, že vyzerá mladšie než pred pár rokmi?
Donatella Versace dorazila v krátkych, obtiahnutých čiernych minišatách, ktoré kopírovali jej postavu a zvýrazňovali jej ikonicky štíhlu siluetu. Materiál pôsobil lesklo, miestami až „vinylovo“, a bol doplnený výraznými detailmi pripomínajúcimi ohňostroj – presne ten typ efektného glamouru, ktorý je pre značku Versace typický. K tomu si obula extrémne vysoké platformové čižmy nad kolená, ktoré ešte viac natiahli jej nohy a pridali celému looku dravosť. Výsledkom bolo niečo medzi rockovou divou a nesmrteľnou módnou ikonou.
Najväčšia pozornosť však nepatrila šatám, ale jej tvári. Po zákrokoch z roku 2024, o ktorých sa v módnych kruhoch otvorene šepkalo, pôsobí Donatella výrazne sviežejšie, vypnutejšie a mladistvejšie. Jemnejšie črty, hladšia pleť, menej „tvrdý“ výraz – skrátka verzia Donatelly, ktorú si mnohí nepamätajú už roky. Jedni ju oslavujú ako dôkaz, že vek je len číslo a druhí tvrdia, že ide o „príliš upravený“ vzhľad.
Po rokoch, keď sa o nej hovorilo skôr v súvislosti s minulosťou značky Versace, teraz pôsobí ako žena, ktorá sa odmieta stiahnuť do úzadia. Pripomeňme, že po smrti jej brata Gianniho Versace prevzala vedenie značky a stala sa jednou z najvplyvnejších postáv módneho sveta. Stále hrá prvú ligu, a ešte k tomu vyzerá, že si tú hru užíva viac než kedykoľvek predtým. Áno, je jasné, že tento „mladistvý comeback“ neprišiel len tak. Áno, je za tým estetická medicína. Ale výsledok funguje. Donatella nepôsobí unavene ani „vyhasnuto“ – práve naopak. Vyzerá ako žena, ktorá sa rozhodla, že bude diktovať pravidlá aj po sedemdesiatke.
