Zendaya dráždi mužské oko: Požičané šaty a podprsenka nikde! Zvodná ako nikdy

RÍM - Herečka Zendaya dorazila na premiéru filmu The Drama v Ríme v dramatických čiernych šatách z dielne Armani Privé, ktoré preslávila Cate Blanchett. Model s hlbokým výstrihom, zdobený tmavými kameňmi, pôsobil mimoriadne zvodne a Zendaya si ho obliekla bez podprsenky, čím ešte viac zvýraznila jeho odvážny strih a sexepíl.
V posledných týždňoch sa Zendaya neukázala inak, ako v bielej róbe, čím pozriadne rozprúdila debatu o jej možnej tajnej svadbe so snúbencom Tomom Hollandom. Je však možné, že za bieleymi šatami je len dobpre premyslené promo jej najnovšieho filmu The Drama, kde hrá spolu s Robertom Pattinsonom a momentálne sú na svetovom promo tour. V Ríme však prišla dramatická zmena. Zendaya sa ukázala v čiernom! A nie sú to len tak obyčajné šaty...
Herečka vsadila na dramatické čierne šaty z haute couture dielne Armani Privé. Tento ikonický model mala už v auguste 2025 na sebe Cate Blanchett, keď ohurovala na prestížnom filmovom festivale v Benátkach. Dlhá silueta, temný lesk a predovšetkým extrémne hlboký výstrih až k pásu robia z týchto šiat jeden z najodvážnejších kúskov posledných rokov.
Zatiaľ čo Cate Blanchett pôsobila v rovnakom modeli skôr ako elegantná dáma s nádychom dramatičnosti, Zendaya premenila šaty na čistú zvodnosť. Každý krok na červenom koberci, každý pohyb látky. Všetko bolo premyslené tak, aby outfit pôsobil maximálne odvážne, no stále luxusne. Tmavé kamienky jemne odrážali svetlá reflektorov a vytvárali efekt "nočnej oblohy", zatiaľ čo priliehavý strih dokonale kopíroval jej postavu.
Prečo práve "požičané" šaty? Fanúšikovia si okamžite spojili body. Zendaya totiž počas celej promo kampane nosila biele, takmer svadobné outfity a teraz zrazu prichádza v čiernom modeli, ktorý už mal niekto iný. Náhoda? Alebo premyslená hra? V módnom svete sa čoraz viac hovorí o tom, že ide o koncept "niečo požičané". Symbol, ktorý sa tradične spája so svadbou. A práve to opäť rozvírilo dohady o jej vzťahu s Tomom Hollandom. Skrýva outfit veľké tajomstvo? Zendaya mlčí. No jej šaty hovoria hlasno.
Po bielych róbach prichádza čierna elegancia, ktorá už raz patrila inej hviezde. Je to len módna pocta? Alebo nenápadný odkaz, že už nie je "voľná"? Jedno je isté, v ten večer v Ríme nešlo o to, kto má premiéru. Všetci riešili jediné: Zendayu, jej šaty… a tajomstvá, ktoré možno skrývajú.
