Zažite technológie, ktoré menia svet na IDEB Defence & Security 2026: Veľtrh v bratislavskej Inchebe veľkolepo otvorí prelet ikonických vrtuľníkov Black Hawk

Dvanásteho mája Bratislava zažije moment, ktorý sa mestu nestáva každý deň. Ikonické vrtuľníky UH-60M Black Hawk spolu s transportným lietadlom Spartan preletia nad strechami hlavného mesta a silným vizuálnym aj zvukovým zážitkom veľkolepo otvoria najväčší a najambicióznejší ročník medzinárodného veľtrhu IDEB Defence & Security v histórii.
IDEB Defence & Security prichádza v doposiaľ najväčšom prevedení — so 150 vystavovateľmi zo 17 krajín Európy aj zámoria, s rekordnou výstavnou plochou a viac ako 250 kusmi modernej vojenskej a bezpečnostnej techniky na jednom mieste. Tanky, obrnené vozidlá, robotické a bezpilotné systémy, drony a technológie, ktoré dnes formujú bezpečnosť sveta — nie za sklom, nie na fotografiách, ale v pohybe, naživo a na dosah ruky. Silnými odbornými garantmi veľtrhu sú Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR.
Black Hawk nad Bratislavou z bezprostrednej blízkosti
Dvanásteho mája o desiatej hodine odštartuje slávnostné otvorenie prelet ikonických vrtuľníkov UH-60M Black Hawk spolu s transportným lietadlom Spartan priamo nad hlavným mestom — vo výške len 300 metrov, čo podčiarkuje jedinečnosť tohto momentu. Ihneď po prelete sa brány Incheby v Bratislave otvoria a návštevníci si budú môcť tento legendárny stroj pozrieť z bezprostrednej blízkosti.
Svetové a slovenské premiéry
Tento ročník prináša výnimočnú zostavu premiér, akú stredná Európa bežne nezažíva. Spoločnosť DMD GROUP predstaví prvýkrát na svete novú generáciu samohybnej húfnice ShKH EVA M3 6×6, automatizovaný mínomet SAM120 a mobilné veliteľské vozidlo CPV II — trojicu projektov, ktoré ukazujú, kam smeruje slovenský obranný priemysel. Spoločnosť EVPÚ uvedie novú generáciu diaľkovo ovládanej veže TURRA 30 V10, ktorá posúva hranice moderných zbraňových staníc.
Osobitnú pozornosť si zaslúži izraelský systém protivzdušnej obrany BARAK MX — jedno z najmodernejších riešení ochrany vzdušného priestoru dostupných dnes na svete.
Medzi najvýraznejšie exponáty tohto ročníka patria obrnené vozidlá Patria 8×8, Pandur EVO, Borsuk, nové obrnené riešenia ZETOR GERLACH vrátane prototypu transportéra APC 6×6 a rozsiahla prezentácia MSM Group s viac ako 14 vojenskými vozidlami.
IDEB Defence & Security 2026 ponúkne zážitky, ktoré bežná výstava neprináša — siahnuť si na technológie, využívané inak výlučne na vojenské účely. Možnosť sadnúť si do simulátora vrtuľníka Black Hawk, používaného na výcvik pilotov v reálnych operáciách, či vyskúšať ovládanie bojových dronov posúva zážitok z veľtrhu na úplne inú úroveň a vtiahne návštevníkov priamo do akcie.
Elitné jednotky v akcii — priamo pred očami návštevníkov
Súčasťou bohatého programu sú dynamické ukážky na vonkajšej ploche areálu. Špeciálna policajná jednotka Ministerstva vnútra SR predvedie zásah proti ozbrojenému páchateľovi s využitím služobných vozidiel a lanovej techniky — ukážka nesúca príznačný názov „NIET ÚNIKU“ vychádza z reálnych zásahových postupov používaných v praxi. Čaká vás likvidácia výbušnín pomocou robotov, simulované útoky dronov na obrnenú techniku, zásahy špeciálnych jednotiek aj boj zblízka.
Slovensko na mape globálneho obranného priemyslu
So zastúpením 17 krajín a rekordnou účasťou 150 vystavovateľov IDEB Defence & Security 2026 výrazne posilňuje medzinárodné postavenie Slovenska v oblasti obrany a bezpečnosti. Sprievodný program zahŕňa medzinárodné Artillery Symposium, prezentáciu európskej iniciatívy SAFE a rokovania zástupcov NATO, obranného priemyslu a akademickej sféry — priestor, kde sa stretávajú rozhodnutia s inováciami.
12.–14. mája 2026 · Incheba Expo Bratislava
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -