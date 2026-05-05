Móda z MET Gala: Socha Heidi Klum, spevák šokoval premenou a živý bublifuk!

LOS ANGELES - Met Gala 2026 opäť potvrdila, že móda môže byť rovnako veľkolepá ako umenie – a niekedy aj poriadne provokatívna. Na ikonickom červenom koberci sa stretli najväčšie hviezdy sveta šoubiznisu, aby predviedli svoju kreativitu, odvahu aj cit pre detail. Nechýbali ohromujúce róby, extravagantné kreácie ani bizarnosť.
Tak a máme za sebou módnu udalosť roka 2026. Na Met Gala zažiarilo naozaj množstvo celebrít v dychvyrážajúcich, ale aj bizarných outfitoch. Tento rok bol dress code v znamení umenia, názov znel "Fashion is Art" a témou podujatia bolo Costume Art. Tento ročník je výnimočný aj tým, že ide o prvý od chvíle, keď Anna Wintour po 37 rokoch ustúpila z pozície šéfredaktorky amerického Vogue.
Nechýbali hviezdy ako Kim Kardashian, Beyoncé, Serena Williams a Hailey Bieber, ktoré viedli na červenom koberci. Kardashianka potvrdila svoj status veteránky Met Gala, keď sa na hviezdnej udalosti objavila už 13. rok po sebe. Opäť predviedla outfit, ktorý upútal. Reality hviezda zvýraznila svoje krivky vo futuristických telových šatách v štýle tekutého zlata. Nezaostávala ani Kylie Jenner, ktorá zvolila "nahé" šaty.
Beyoncé kraľovala červenému kobercu pri svojom triumfálnom návrate na schody Met po desaťročnej prestávke. Speváčka mala na sebe ohromujúce flitrované „kostrové“ šaty. Sprevádzal ju manžel Jay-Z a dcéra Blue Ivy Carter (14), ktorá na podujatí debutovala v šatách od značky Balenciaga. Heidi Klum mala na sebe najvýraznejší model. Podobala sa na živú sochu. Namiesto nejakého módneho dizajnéra spolupracovala s vizážistom, ktorý jej každoročne robí kostýmy na Halloween.