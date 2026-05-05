Čím divnejšie, tým lepšie...? Pozrite si 13 najbizarnejších outfitov MET Gala 2026

NEW YORK - Tohtoročná Met Gala 2026 s témou „Móda je umenie“ sa mala niesť v duchu kreativity. Realita? Mnohé hviezdy to pochopili ako výzvu: „Čím divnejšie, tým lepšie.“ A výsledok bol miestami taký absurdný, že hranica medzi módou a karnevalom sa úplne rozplynula...
Tu je výber tých najbizarnejších lookov, o ktorých dnes hovorí celý svet:
Socha, ktorá ožila: Heidi Klum
Prišla ako doslova mramorová socha. Šedý make-up, plastiky na tvári, závoj „vytesaný“ do kože. Efekt? Skôr múzejný exponát než žena na červenom koberci.
Vesmírny chaos: Katy Perry
Stavila na futuristický, takmer astronautský look. Výsledok? Skôr „vesmírny oblek po havárii“ než high fashion.
Šok večera: Bad Bunny
Dorazil v protézach starého muža – vrásky, maska, úplná transformácia. Áno, umelecké. Ale aj poriadne znepokojivé.
Plastová nočná mora: Kim Kardashian
Oranžový „plastový“ bodysuit + sukňa = outfit, ktorý pôsobil lacno a nesúrodo. Kritici ho označili za jeden z najhorších večera.