Viac sexi to už nejde: Rihanna vystrčila z úsporného negližé holý zadok! V žilách vám zovrie krv

LOS ANGELES - Toto už nie je len móda, to je čistý oheň! Rihanna zverejnila nové dráždivé fotky pre svoju značku Savage X Fenty a fanúšikovia doslova nestíhajú dýchať. Odvážne pózy, minimum látky a maximálne sebavedomie. Rihanna opäť ukázala, kto vládne hre.
Keď Rihanna niečo zverejní, svet sa zastaví. A jej najnovšie fotografie pre Savage X Fenty? Tie doslova vybuchli na sociálnych sieťach. Speváčka a podnikateľka sa objavila v extrémne odvážnom lingerie sete – čipka, podväzky, tangá a pózy, ktoré nenechávajú veľa priestoru fantázii. Na niektorých záberoch sa zvodne opiera o pohovku, inde ide ešte ďalej a ukazuje svoje krivky z každého uhla. Celý vizuál je ladený do teplých, zmyselných tónov, ktoré kombinujú starý hollywoodsky glam s modernou provokáciou.
Popis je krátky, úderný a jasný: naznačila, že "savage summer" sa práve začína. Inými slovami, leto bude poriadne horúce. Najväčší rozruch však spôsobili zábery z kampane kolekcie "Monamour", kde Rihanna predviedla červený trojdielny set s výraznými výrezmi a podväzkami. Styling doplnila šnurovacími podpätkami a výrazným make-upom, čím ešte viac podčiarkla celý sexy vibe.
Fanúšikovia reagovali okamžite, a bez servítky. „Potrebujeme varovanie, toto je príliš!“ či „Zhodila som mobil!“. Iní zas otvorene priznávajú, že Rihanna „stále nemá konkurenciu“, keď ide o kombináciu sexuality, sebavedomia a kontroly nad vlastným imidžom. Savage X Fenty, ktorú založila v roku 2018, nie je len o spodnej bielizni. Je o sile, inkluzivite a tom, aby sa ženy cítili dobre vo vlastnej koži, bez ohľadu na veľkosť či tvar. Rihanna to však robí po svojom. Namiesto klasickej reklamy sa sama stavia do centra kampaní, a vždy posunie hranice o kúsok ďalej. Aj tentoraz pózuje bez hanby, bez filtrov a s jasným odkazom: toto telo, tento imidž aj tento biznis má pevne vo vlastných rukách.
