Nedeľa3. máj 2026, meniny má Galina, zajtra Florián

Preplastikovaná Goldie Hawn: Opuchnutá tvár a koniec hereckej kariéry! Vrhla sa inam...

Goldie Hawn nedávno oslávila 80tku Zobraziť galériu (7)
Goldie Hawn nedávno oslávila 80tku (Zdroj: instagram/katehudson)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

USA - Herečka Goldie Hawn otvorene prehovorila o svojom rodinnom živote a radostiach byť starou mamou a zároveň priznala, že herecké ponuky sa jej veru už nehrnú.

Držiteľka Oscara, ktorá je už roky partnerkou herca Kurt Russella, si naplno užíva čas so svojimi ôsmimi vnúčatami – aj keď to niekedy znamená stáť pri sporáku častejšie, než by čakala. No jej to zjavne vôbec nevadí, veď aj tak nemá na robote nič iné. 

Goldie Hawn je babkou na plný úväzok
Zobraziť galériu (7)
Goldie Hawn je babkou na plný úväzok  (Zdroj: instagam/katehudson)

Goldie Hawn a Kurt Russell tvoria pár už viac ako 40 rokov a spolu vybudovali veľkú zmiešanú rodinu. Majú štyri deti – Olivera Hudson, Kate Hudson, Wyatta Russella a Bostona Russella – a spolu až osem vnúčat vo veku od 2 do 22 rokov.

„Kdekoľvek sú, som šťastná,“ povedala Goldie Hawn v rozhovore pre People. Podľa jej slov je rodina veľmi súdržná a spoločné chvíle si všetci naplno užívajú.

Goldie Hawn je babkou na plný úväzok
Zobraziť galériu (7)
Goldie Hawn je babkou na plný úväzok  (Zdroj: instagam/katehudson)

Byť starou mamou však podľa nej znamená aj neustále prispôsobovanie sa chutiam najmenších. S úsmevom priznáva, že sa často cíti ako "kuchárka na objednávku" – teda kuchárka, ktorá pripravuje jedlá presne podľa želania svojich rozmaznaných ratolestí. „Varím to, čo budú jesť. Sú veľmi vyberaví,“ hovorí. „Ale raňajky milujú – tie mi idú najlepšie.“

Goldie Hawn je babkou na plný úväzok
Zobraziť galériu (7)
Goldie Hawn je babkou na plný úväzok  (Zdroj: instagam/katehudson)

Jej prístup k výchove vnúčat je pritom jednoduchý: minimum pravidiel, maximum radosti. Zdôrazňuje najmä šťastie, hravosť a prítomnosť v ich živote. Je zástankyňou starého známeho pravidla - rodičia vychovávajú a babka rozmaznáva. 

Goldie Hawn je babkou na plný úväzok
Zobraziť galériu (7)
Goldie Hawn je babkou na plný úväzok  (Zdroj: instagam/katehudson)

Nuž a keďže jej herecká kariéra drieme, popri rodine sa Goldie Hawn venuje najmä tvorbe. Nedávno vydala svoju prvú detskú knihu, ktorú napísala spolu s autorkou Lin Oliver.

Goldie Hawn je babkou na plný úväzok
Zobraziť galériu (7)
Goldie Hawn je babkou na plný úväzok  (Zdroj: instagam/katehudson)

Kniha sleduje príbeh detí, ktoré pomáhajú opustenému psíkovi nájsť nový domov. Hoci by sa mohlo zdať, že postavy sú inšpirované jej vlastnými vnúčatami, Hawn to odmieta: „Nie je to autobiografické. Príbeh je dôležitejší než rodinná obsesia.“ Napriek tomu však svoje vnúčatá do projektu zapojila – jedno z nich, 12-ročná Rio, si prečítala rukopis a poskytla spätnú väzbu. A navyše sa dočkala pozitívnej väzby - vnuča tvrdí, že kniha je zábavná. „Aj ja som sa pri jej nahrávaní smiala,“ dodáva Hawn. Kniha je zároveň súčasťou širšej iniciatívy očisty duševného zdravia, ktorú Goldie Hawn podporuje. Program sa zameriava na rozvoj emocionálnej inteligencie detí, empatie a schopnosti zvládať vlastné emócie. „Snažíme sa deťom pomôcť vybudovať silnejšiu mentálnu odolnosť,“ vysvetľuje.

Goldie Hawn nedávno oslávila 80tku
Zobraziť galériu (7)
Goldie Hawn nedávno oslávila 80tku  (Zdroj: instagram/katehudson)

Nie je tajomstvom, že Goldie Hawn podstúpila niekoľko viac či menej invazívnych estetických zákrokov v snahe udržať si hereckú prácu a starnúť oku lahodiac divákovi. Nuž a pravdou je, že hoci nedávno oslávila 80 rokov, nevyzerá vôbec zle, ale filmový svet sa už točí bez nej.

Goldie Hawn
Zobraziť galériu (7)
Goldie Hawn  (Zdroj: SITA)

A tak hollywoodska legenda našla najväčšie šťastie v jednoduchých veciach – v rodine, smiechu a spoločných raňajkách. A hoci si zo svojej role starej mamy robí žarty, jedno je isté: jej vnúčatá majú v jej srdci nezastupiteľné miesto.

Viac o téme: Goldie HawnPlastikaDcéraKate hudson
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO kráľovská rodina
Kráľovská rodina sa opäť rozrástla! Kate a William si adoptovali ročného Otta!
Zahraniční prominenti
Kanye West, Bianca Censori
Z extrému do extrému! Bianca Censori sa objavila na prestížnej Univerzite: Čo to mala na sebe?
Zahraniční prominenti
Britney Spears
Zase jazdila opitá! Britney Spears to má opäť nahnuté: Desivý strach z väzenia!
Zahraniční prominenti
Rihanna
Viac sexi to už nejde: Rihanna vystrčila z úsporného negližé holý zadok! V žilách vám zovrie krv
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pri nehode autobusu v Dobrej Nive sa ľahko zranilo deväť ľudí
Pri nehode autobusu v Dobrej Nive sa ľahko zranilo deväť ľudí
Správy
Natália Glosiková má svoj tip na víťaza Let's Dance: Povedala to bez zaváhania!
Natália Glosiková má svoj tip na víťaza Let's Dance: Povedala to bez zaváhania!
Prominenti
Cassovia bonsai výstava v Botanicej záhrade
Cassovia bonsai výstava v Botanicej záhrade
Správy

Domáce správy

Za populárnu četovaciu aplikáciu
Za populárnu četovaciu aplikáciu budete po novom PLATIŤ: Takto nastavili mesačný poplatok!
Domáce
Ilustračné foto
Načo sme si uťahovali opasky? Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa po troch kolách konsolidácie zhoršila
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Vážna nehoda autobusu
AKTUÁLNE Vážna nehoda autobusu na strednom Slovensku: Na mieste zasahoval aj vrtuľník
Domáce
Veľká zmena v samosprávach: Prídu nové zákony a eurofondy, pripravuje sa reforma
Veľká zmena v samosprávach: Prídu nové zákony a eurofondy, pripravuje sa reforma
Bratislava

Zahraničné

FOTO Nočná mora je späť!
Nočná mora je späť! V Českom Švajčiarsku vyhlásili bezletovú zónu: S požiarom bojuje 500 hasičov
Zahraničné
Marco Rubio
Mierová misia alebo tvrdý odkaz? Rubio mieri k pápežovi po ostrom konflikte s Donaldom Trumpom
Zahraničné
Zábava sa zmenila na
Zábava sa zmenila na krik a paniku: Nešťastie na horskej dráhe v Česku! Zasahovali všetky záchranné zložky
Zahraničné
Jordánsko udrelo v Sýrii!
Jordánsko udrelo v Sýrii! Nálety zničili sklady drog a zbraní: Armáda spustila ostrú operáciu na hraniciach
Zahraničné

Prominenti

Natália Glosíková a Kaliho
Natália Glosiková má tip na víťaza Let's Dance: Meno vyslovila bez zaváhania!
Domáci prominenti
FOTO Goldie Hawn nedávno oslávila
Preplastikovaná Goldie Hawn: Opuchnutá tvár a koniec hereckej kariéry! Vrhla sa inam...
Zahraniční prominenti
Jasmina Alagič s mamou
Mamu už poznáme, ale videli ste otca Jasmíny Alagič? To je ale švihák...
Domáci prominenti
Slávna herečka na promi
Slávna herečka na promi akcii: Vyvetrala prsia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Porovnali sme ceny kempingu
Porovnali sme ceny kempingu v Európe: Rozdiely medzi krajinami sú obrovské
dromedar.sk
KVÍZ, z ktorého má
KVÍZ, z ktorého má každý hrôzu: Viete, kde sa píše i a ypsilon? Dokážte, že ste gramatický expert
Zaujímavosti
Do reštaurácie v Zimbabwe
NEČAKANÉ Do reštaurácie vtrhol NEVÍTANÝ hosť, VIDEO Správal sa ako doma! POZRITE čo urobil
Zaujímavosti
FOTO Hodinky Cartier London Crash
Šialená suma za šialený dizajn? Aukcia v Hong Kongu prepisuje dejiny, tieto hodinky sa vydražili za 2 milióny dolárov!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Revolúcia v doprave: Tento lietajúci taxík vás odvezie za cenu jazdy Uberom a zlomok času! (foto)
Revolúcia v doprave: Tento lietajúci taxík vás odvezie za cenu jazdy Uberom a zlomok času! (foto)
Známy miliardár sa postavil Trumpovi: Žaluje kryptoprojekt spájaný s jeho rodinou, v hre sú stovky miliónov dolárov!
Známy miliardár sa postavil Trumpovi: Žaluje kryptoprojekt spájaný s jeho rodinou, v hre sú stovky miliónov dolárov!
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!

Šport

VIDEO Infarktový záver nám napokon vyrovnanie nepriniesol: Naši mladíci vo finále podľahli Švédom
VIDEO Infarktový záver nám napokon vyrovnanie nepriniesol: Naši mladíci vo finále podľahli Švédom
MS v hokeji do 18 rokov
Titul je spečatený: Futbalisti Slovana vďaka tesnej výhre proti DAC oslavujú ďalší titul
Titul je spečatený: Futbalisti Slovana vďaka tesnej výhre proti DAC oslavujú ďalší titul
Niké liga
Črtajú sa nám skvelé prospekty: Kazda a Goljer medzi najlepšími na celom turnaji
Črtajú sa nám skvelé prospekty: Kazda a Goljer medzi najlepšími na celom turnaji
MS v hokeji do 18 rokov
Nečakaný debakel od Lotyšov: Naši hokejisti v príprave pred MS totálne vyhoreli
Nečakaný debakel od Lotyšov: Naši hokejisti v príprave pred MS totálne vyhoreli
Slováci

Auto-moto

BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Zaujímavosti
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy

Kariéra a motivácia

Ako prežiť dovolenku kolegu (a nezblázniť sa): Praktický návod, ako nerobiť za dvoch
Ako prežiť dovolenku kolegu (a nezblázniť sa): Praktický návod, ako nerobiť za dvoch
Vzťahy na pracovisku
Dozvedeli ste sa o prepustení kolegu skôr ako on? Povedať mu to alebo mlčať?
Dozvedeli ste sa o prepustení kolegu skôr ako on? Povedať mu to alebo mlčať?
Vzťahy na pracovisku
Útlm v práci? Zistite, čo jesť a piť, aby ste v práci nestrácali pozornosť
Útlm v práci? Zistite, čo jesť a piť, aby ste v práci nestrácali pozornosť
Pracovné prostredie
Slováci podceňujú riziká online nákupov, podvod zažil takmer každý druhý
Slováci podceňujú riziká online nákupov, podvod zažil takmer každý druhý
Domáce

Varenie a recepty

Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Máte doma plech a pár minút? Na týchto 23 receptov viac potrebovať nebudete.
Reďkovka na 7 spôsobov: Čo pripraviť z reďkovky, keď už nechcete ďalší šalát
Reďkovka na 7 spôsobov: Čo pripraviť z reďkovky, keď už nechcete ďalší šalát
Rady a tipy
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Ako spoznať kvalitnú špargľu
Rady a tipy

Technológie

Vymenil si Google Prekladač za AI? Nové funkcie ti dajú dobrý dôvod sa k nemu opäť vrátiť!
Vymenil si Google Prekladač za AI? Nové funkcie ti dajú dobrý dôvod sa k nemu opäť vrátiť!
Aplikácie a hry
VIDEO: Ukrajina prvýkrát ukázala protidronový systém STASH v boji proti ruským Shahedom
VIDEO: Ukrajina prvýkrát ukázala protidronový systém STASH v boji proti ruským Shahedom
Armádne technológie
Vedci odhalili, ako bunky rozlišujú bežný tlak v tele od zmien pri rakovine a fibróze
Vedci odhalili, ako bunky rozlišujú bežný tlak v tele od zmien pri rakovine a fibróze
Veda a výskum
Sci-fi predstava o púštnych planétach, na ktorých by mohol existovať život, dostala trhlinu. Vedci ukázali, prečo takéto svety zrejme neudržia život
Sci-fi predstava o púštnych planétach, na ktorých by mohol existovať život, dostala trhlinu. Vedci ukázali, prečo takéto svety zrejme neudržia život
Vesmír

Bývanie

Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali

Pre kutilov

Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Záhrada
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Ktoré dieťa patrí ku ktorej hviezde? Dáte aspoň polovicu?
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Ktoré dieťa patrí ku ktorej hviezde? Dáte aspoň polovicu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Za populárnu četovaciu aplikáciu
Domáce
Za populárnu četovaciu aplikáciu budete po novom PLATIŤ: Takto nastavili mesačný poplatok!
Ilustračné foto
Domáce
Načo sme si uťahovali opasky? Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa po troch kolách konsolidácie zhoršila
Nočná mora je späť!
Zahraničné
Nočná mora je späť! V Českom Švajčiarsku vyhlásili bezletovú zónu: S požiarom bojuje 500 hasičov
AKTUÁLNE Vážna nehoda autobusu
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda autobusu na strednom Slovensku: Na mieste zasahoval aj vrtuľník

Ďalšie zo Zoznamu