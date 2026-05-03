Preplastikovaná Goldie Hawn: Opuchnutá tvár a koniec hereckej kariéry! Vrhla sa inam...

USA - Herečka Goldie Hawn otvorene prehovorila o svojom rodinnom živote a radostiach byť starou mamou a zároveň priznala, že herecké ponuky sa jej veru už nehrnú.
Držiteľka Oscara, ktorá je už roky partnerkou herca Kurt Russella, si naplno užíva čas so svojimi ôsmimi vnúčatami – aj keď to niekedy znamená stáť pri sporáku častejšie, než by čakala. No jej to zjavne vôbec nevadí, veď aj tak nemá na robote nič iné.
Goldie Hawn a Kurt Russell tvoria pár už viac ako 40 rokov a spolu vybudovali veľkú zmiešanú rodinu. Majú štyri deti – Olivera Hudson, Kate Hudson, Wyatta Russella a Bostona Russella – a spolu až osem vnúčat vo veku od 2 do 22 rokov.
„Kdekoľvek sú, som šťastná,“ povedala Goldie Hawn v rozhovore pre People. Podľa jej slov je rodina veľmi súdržná a spoločné chvíle si všetci naplno užívajú.
Byť starou mamou však podľa nej znamená aj neustále prispôsobovanie sa chutiam najmenších. S úsmevom priznáva, že sa často cíti ako "kuchárka na objednávku" – teda kuchárka, ktorá pripravuje jedlá presne podľa želania svojich rozmaznaných ratolestí. „Varím to, čo budú jesť. Sú veľmi vyberaví,“ hovorí. „Ale raňajky milujú – tie mi idú najlepšie.“
Jej prístup k výchove vnúčat je pritom jednoduchý: minimum pravidiel, maximum radosti. Zdôrazňuje najmä šťastie, hravosť a prítomnosť v ich živote. Je zástankyňou starého známeho pravidla - rodičia vychovávajú a babka rozmaznáva.
Nuž a keďže jej herecká kariéra drieme, popri rodine sa Goldie Hawn venuje najmä tvorbe. Nedávno vydala svoju prvú detskú knihu, ktorú napísala spolu s autorkou Lin Oliver.
Kniha sleduje príbeh detí, ktoré pomáhajú opustenému psíkovi nájsť nový domov. Hoci by sa mohlo zdať, že postavy sú inšpirované jej vlastnými vnúčatami, Hawn to odmieta: „Nie je to autobiografické. Príbeh je dôležitejší než rodinná obsesia.“ Napriek tomu však svoje vnúčatá do projektu zapojila – jedno z nich, 12-ročná Rio, si prečítala rukopis a poskytla spätnú väzbu. A navyše sa dočkala pozitívnej väzby - vnuča tvrdí, že kniha je zábavná. „Aj ja som sa pri jej nahrávaní smiala,“ dodáva Hawn. Kniha je zároveň súčasťou širšej iniciatívy očisty duševného zdravia, ktorú Goldie Hawn podporuje. Program sa zameriava na rozvoj emocionálnej inteligencie detí, empatie a schopnosti zvládať vlastné emócie. „Snažíme sa deťom pomôcť vybudovať silnejšiu mentálnu odolnosť,“ vysvetľuje.
Nie je tajomstvom, že Goldie Hawn podstúpila niekoľko viac či menej invazívnych estetických zákrokov v snahe udržať si hereckú prácu a starnúť oku lahodiac divákovi. Nuž a pravdou je, že hoci nedávno oslávila 80 rokov, nevyzerá vôbec zle, ale filmový svet sa už točí bez nej.
A tak hollywoodska legenda našla najväčšie šťastie v jednoduchých veciach – v rodine, smiechu a spoločných raňajkách. A hoci si zo svojej role starej mamy robí žarty, jedno je isté: jej vnúčatá majú v jej srdci nezastupiteľné miesto.