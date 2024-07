HROZNÁ situácia známej Češky: V zahraničí jej rozmlátili LUXUSNÉ auto... Škoda za tisíce!

S týmto nepočítala! (Zdroj: Instagram A.K.)

Anna Kadeřávková je česká herečka, ktorá je známa najmä z účinkovania v populárnom televíznom seriáli Ulice, kde stvárnila postavu Roziny Maléřovej. Okrem televíznych seriálov sa objavila aj v niekoľkých filmoch a divadelných predstaveniach. Kadeřávková je aktívna aj na sociálnych sieťach, kde pravidelne komunikuje so svojimi fanúšikmi a zdieľa aspekty svojho profesionálneho aj osobného života. Najnovšie sa so svojím publikom podelila o to, akú nepríjemnú situáciu musela riešiť v zahraničí. To nechce zažiť nikto!

„Všetko sa dialo pre to, aby to auto bolo nabúrané,“ začala v úvode. Keď prišli na hotel zistili, že dané ubytovanie nemá priestor v garáži, a tak svoj luxusný elektromobil zaparkovali na ulici pred objektom. Rozhodli sa ho tam nechať po celý čas, ako budú preč. „Boli sme na futbale, všetko bolo úplne super. Tým, že strašne zle znášam teplá, tak ja som nepila, mala som asi úpal, bolo mi zle a celý deň som mala v hlave, že to auto musíme preparkovať, mala by som ho doniesť aj na nabíjačku, pretože sme mali asi 8%, to je už strašne málo. Keď sme sa vracali z toho futbalu, mali sme tam takú potýčku, 10 minút sme stáli a čakali, nevedeli sme zohnať žiadny taxík. Hodinu sme išli pešo. Na poslednú chvíľu, asi po hodine a pol, sme chytili taxík,“ vyjadrila sa.

Na hotel išla len s bratom, jej priateľ sa vybral do mesta. „Prišli sme na hotel a v tú dobu som nevedela, kde presne to auto stojí, iba som vedela, že je blízko,“ povedala s tým, že našli auto, len museli skočiť na izbu po kľúče. No a keď sa vrátili naspäť, neverili vlastným očiam. „Keď sme prišli dole, tak už tam stálo policajné auto, húkačky, svetlá a dve rozmlátené autá,“ dodala. Opisovala to s tým, že ak by sa udialo niečo inak, nemuselo sa to stať s jej autom. Na ulici bolo zaparkované len to jej.

Ako neskôr uviedla, nejaký nepozorný vodič zrazil ženu a spolu s ňou to napálil rovno do jej drahého automobilu. Spôsobil tak celkovú škodu za tisíce eur. Zostali uväznení v Hamburgu, pretože auto bolo nepojazdné a na záver toho všetkého sa sama seba pýtala, pred čím ich to chcelo ochrániť. „Ja som z toho stresu a celkovo z tej cesty, ktorá bola vo výsledku vyčerpávajúca, aj keď som si to užila, tak ten záver mal ako fakt grády, tak som ochorela, mám nejakú virózu,“ dodala.