Markizácky farár laškoval s Gogovou ex: Prvé slová o VZŤAHU!

Youtuber Gogo alias Daniel Štrauch a jeho ex Anna Kaděrávková (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Krátko po tom, ako youtuber Gogo a herečka Anna Kaděrávková oznámili rozchod, blondínku prichytili pri bozkoch s Vincentom Navrátilom. Ten si v markizáckom seriáli Svätý Max zahral falošného farára. A teraz prezradil, ako to medzi ním a Annou vlastne bolo.

Annu Kaděrávkovú a Vincenta Navrátila prichytili českí fotografi tri mesiace po tom, ako sa herečka rozišla so slovenským youtuberom. Po Českom slávikovi sa pod rúškom tmy vášnivo bozkávali.

V tom čase sa nevedelo, že aj Vincent je čerstvo po rozchode. Po tom, čo sa na svetlo sveta dostali jeho fotografie s Annou, vysvetlil len toľko, že s predchádzajúcou partnerkou už dva mesiace pár netvorí.

K vzťahu s Kaděrávkovou sa vyjadril až teraz. „Proste sme niečo skúsili a nevyšlo to. Ja ju mám veľmi rád a rešpektujem ju. Myslím si, že je to úžasná baba a veľmi ju prajem chalanovi, s ktorým jej to vyjde,” vyhlásil Navrátil pre Extra.cz.

On sám tiež dúfa, že si čoskoro nájde spriaznenú dušu. „Ja som partnerský človek, takže som dievčatá nikdy veľmi nestriedal. Prešiel som si dvomi, tromi vzťahmi, v ktorých som sa naučil veľa vecí o sebe. A keď do nejakého vzťahu pôjdem, nechcem robiť chyby, z ktorých som sa už poučil,” povedal k svojmu milostnému životu.

Herečka Veronika Žilková so synom Vincentom Navrátilom a dcérou Agátou Hanychovou (Zdroj: profimedia.sk)