Vaše 2 % z dane pomáhajú deťom zostať s rodinou aj počas liečby

Blízkosť rodičov patrí medzi najdôležitejšie faktory, ktoré hospitalizovaným deťom pomáhajú zvládať náročnú liečbu. Pocit bezpečia, istoty a lásky má nezastupiteľné miesto v procese uzdravovania. Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities Slovensko (RMHC), ktorá sa už od roku 2003 systematicky venuje podpore rodín hospitalizovaných detí, sa aj tento rok obracia na verejnosť s prosbou o poukázanie 2 % z dane z príjmu.
Novinka v roku 2026: možnosť poukázať až 6 % alebo 7 % z dane
Rok 2026 prináša významnú zmenu v systéme poukazovania podielu zaplatenej dane. Daňovníci môžu po prvýkrát venovať 2 % alebo 3 % svojej dane nielen neziskovým organizáciám, ale aj svojim rodičom, a to každému samostatne. Celková suma poukázanej podpory tak môže dosiahnuť až 6 % alebo 7 % z dane.
Pomoc naprieč Slovenskom
Práve vďaka tejto podpore môže RMHC rekonštruovať a modernizovať detské nemocničné oddelenia, vytvárať v nich príjemné a bezpečné prostredie a realizovať projekty, ktoré umožňujú rodičom zostať so svojimi deťmi počas hospitalizácie. Organizácia doteraz investovala viac ako 1 250 000 eur do zlepšenia nemocničného prostredia po celom Slovensku.
Podpora sa zameriava na rekonštrukciu izieb, spoločných priestorov a čakární, ale aj na nákup zdravotníckeho vybavenia, ktoré zvyšuje komfort pacientov a ich rodičov a prispieva k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
„Každé 2 % z dane znamenajú konkrétnu pomoc pre deti a ich rodiny. Vďaka podpore verejnosti a partnerov dokážeme vytvárať prostredie, ktoré prináša viac pokoja, dôstojnosti a nádeje v náročných chvíľach liečby. Nové možnosti poukazovania podielu dane v roku 2026 otvárajú ďalší priestor na podporu projektov, ktoré majú skutočný zmysel“, uvádza Eva Konečná, výkonná riaditeľka Ronald McDonald House Charities Slovensko.
Ronald McDonald House Banská Bystrica
Jedným z hlavných cieľov RMHC je vybudovanie prvého Domu Ronalda McDonalda na Slovensku. Vyrásť má v bezprostrednej blízkosti detskej nemocnice v Banskej Bystrici a poskytne rodinám hospitalizovaných detí dočasné ubytovanie, bezpečné a pokojné zázemie a podporné aktivity, ktoré im pomôžu zvládať psychicky aj fyzicky vyčerpávajúce obdobie liečby.
Dom nebude predstavovať len strechu nad hlavou. Stane sa domovom, miestom vzájomnej podpory, oddychu a načerpania potrebných síl. Medzinárodné skúsenosti potvrdzujú, že keď je rodina nablízku, deti prežívajú menej stresu, cítia sa bezpečnejšie a aj samotnú liečbu zvládajú lepšie.
Všetky informácie o poukázaní 2 % z dane sú dostupné na rmhc.sk. Organizácia zároveň víta spoluprácu s firemnými partnermi a individuálnymi darcami.
