Len nedávno rozchod so známym Slovákom: Už ju NAČAPALI s markizáckym hercom!

Herečka Anna Kadeřávková prednedávnom tvorila pár so známym slovenským youtuberom Gogom. To sa však zmenilo v auguste tohto roku, keď zronene oznámila prostredníctvom siete Instagram ich rozchod. Prešli len tri mesiace a po jej boku sa ukázal zrejme jej nový objav!

Ide o syna Veroniky Žilkovej Vincenta Navrátila. Obidvaja sa stretli na akcii roka, a to na Českom Slávikovi. Každý prišiel sám a tvárili sa, že sú čisto len kamaráti. To sa ale v noci zmenilo. Paparazzi z českej redakcie Expres ich načapali, ako sa vášnivo bozkávajú.

Pred časom ešte Navrátil chodil s Češkou Anetou Kňávovou. Po tom, ako sa prevalila informácia o vášnivých bozkoch so známou herečkou, vyšiel s pravdou von. „Rád by som novinárov vo svetle včerajších udalostí informoval o fakte, že s Anetou už skoro dva mesiace netvoríme pár. Ďakujem za pochopenie a prosím o rešpektovanie súkromia. Primárne toho jej,” zneli slová markizáka, ktorý sa objavil v seriáli Svätý Max.

Galéria fotiek (3) Anna Kadeřávková a Vincent Navrátil

Zdroj: Instagram A.K./ TV Markíza

Český herec má zrejme rovnaký vkus na ženy, keďže jeho už ex priateľka sa náramne podobá na Annu. Črtá sa v šoubiznise nový párik alebo to bol len úlet mladých ľudí po rozchode?! To sa zrejme dozvieme až časom...