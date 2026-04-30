Tragická zrážka pri Trnave! Po R1 sa pohyboval chodec (†56), vodič dodávky nemal šancu zareagovať: Fatálne následky

TRNAVA - Obrovská tragédia na diaľnici. Policajti vyšetrujú nočnú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde z Trnavy na diaľnici R1.
Podľa prvotných informácii sa mal 56-ročný chodec pohybovať krátko pred 02:00 h po diaľnici R1. 36-ročný vodič dodávky, ktorý tadiaľ prechádzal smerom na Nitru, už nedokázal zareagovať a muža zachytil pravou prednou časťou vozidla. Chodec utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Policajti podrobili mladého vodiča dychovej skúške, s negatívnym výsledkom. "Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie. Na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava," uviedla polícia.
"Dôrazne upozorňujeme chodcov, cyklistov a kolobežkárov, že ich pohyb na diaľniciach je zakázaný. Vodič tak nemôže prepodkladať, že sa na diaľnici takýto účastník pohybuje, a tak nedokáže vzhľadom na povolenú rýchlosť jazdy včas zareagovať. Pohybom po diaľnici vážne ohrozujete nielen svoj život, ale aj životy vodičov a ich posádok," dodali.