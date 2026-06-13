Babsy a jej rozmarnosti: Na tomto viem vybúchať celý rodinný rozpočet

BRATISLAVA - Influencerka a moderátorka Barbara Babsy Jagušák patrí k stabilným ikonám domáceho šoubiznisu. Hoci ju verejnosť vníma ako veľkú milovníčku módy, v súkromí má nastavené priority úplne inak. Babsy najnovšie prekvapila otvoreným priznaním o tom, do čoho bezodne leje peniaze a prečo sú pre ňu klasické nákupy v obchodoch trestom.
Každá žena má v živote nejakú slabosť alebo rozmar, kvôli ktorému neváha vytiahnuť peňaženku. U Babsy by ste však drahé materiálne pôžitky hľadali márne. „Môj rozmar je asi jedlo. Ja až tak neinvestujem do materiálnych vecí, takže si celý rozpočet vybúchavam na jedle, dobrých zážitkoch a cestovaní,“ bonzla na seba sympatická tmavovláska.
Pri pohľade na jej štíhlu figúru by pritom málokto tipoval, že patrí ku gurmánom, ktorí si neodoprú žiadnu dobrotu. Babsy má v tomto smere skrátka závideniahodný metabolizmus. „Presne tak, ládujem, ládujem a nič! Jediné obdobie, kedy som mala trošku viac kíl navyše, boli moje dve tehotenstvá. Ale tým, že som oddojčila obe deti, som sa veľmi rýchlo vrátila na moju pôvodnú váhu,“ smeje sa moderátorka so závideniahodnou postavou.
Mnoho známych tvárí investuje stovky eur do luxusných kozmetických vychytávok, no Babsy aj v tomto smere búra slovenské celebritné štandardy. „Ja mám veľmi rada starostlivosť o pleť, ale som v tom veľmi minimalistická. Vôbec neholdujem nejakým trendom a aj moja rutina je veľmi jednoduchá. Ja si v podstate len čistím pleť, nanášam očný krém a hydratačný krém,“ priznáva otvorene.
Jednu vec však zo svojej kúpeľne nikdy nevyhodí – dekoratívnu kozmetiku. Hoci má rada prirodzenosť, bez líčidiel by ste ju vonku stretli len ťažko. „Ja mám vždy minimálne rúž na sebe. Aj keď idem len vyhodiť smeti, dám si aspoň rúž. Bez toho sa totiž cítim, ako keby som bola úplne nahá,“ odhalila svoju každodennú závislosť Babsy.
Zaujímavé je, že hoci sa pohybuje vo svete módy, nákupnú maniačku v nej nehľadajte. No keďže ona sama patrí k ženám, ktoré majú módu v malíčku a jej outfity sú vždy premyslené do detailov, natíska sa otázka, ako sú na tom jej dve ratolesti. Nechajú si kafrať do výberu oblečenia?