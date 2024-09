Úprimné slová hviezdneho herca: Prehovoril o svojom boji s rakovinou!

Sam Neill (Zdroj: SITA)

Začiatkom minulého roka sa fanúšikovia známeho herca dozvedeli smutnú správu. Hviezda filmovej série Jurský park či seriálu Peaky Blinders totiž začal náročný boj so vzácnym typom rakoviny krvi, o ktorom hovoril veľmi otvorene vo svojich memoároch.

Okrem toho sa však k svojmu zdravotnému stavu vyjadril aj v najnovšom rozhovore v podcaste White Wine Question Time, kde povedal, že aj napriek tomu, že je v remisii, tak podstupuje liečbu a naznačil, že keby musel bojovať s týmto ochorením pred 20-timi rokmi, tak by takto dlho nežil.

„Som v remisii a stále dokážem pracovať a užívať si život. Som vďačný nielen za úžasnú starostlivosť, ale aj za pokrok, ktorý sa pri liečbe týchto vecí za posledné roky urobil. Ak by sa toto stalo pred 20-timi rokmi, tak by som tu už nebol. Raz ma mesiac chodím na liečbu. Bývalo to ale 3-krát. Následne má človek 3 alebo 4 hrozné dni, ale potom je všetko dobré, človek sa teší, chodí do fitka a podobne," uviedol herec.

