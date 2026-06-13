Izraelská armáda útočila v Libanone: Údajne za deň zasiahla 70 cieľov Hizballáhu

TEL AVIV/BEJRÚT - Izraelské ozbrojené zložky v sobotu uviedli, že za uplynulý deň zasiahli viac ako 70 cieľov militantného hnutia Hizballáh v južnom Libanone. Informuje o tom spravodajský portál The Times of Israel.
Ciele podľa armády zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a budovy, ktoré „teroristická skupina“ využívala na prípravu útokov. Armáda židovského štátu taktiež tvrdí, že zabila niekoľko operatívcov Hizballáhu v oblastiach v južnom Libanone, kde operujú izraelské jednotky.
Po výzve na evakuáciu nasledovali izraelské útoky
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA pred vyhlásením izraelskej armády informovala o sobotňajších úderoch Izraela na juhu krajiny. K týmto útokom došlo po tom, čo izraelská armáda vyzvala na evakuáciu 20 lokalít vrátane mesta Nabatíja.
Pokračujúce boje napriek prímeriu
Izrael pokračuje v útokoch v Libanone napriek prímeriu. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva izraelské údery zabili od začiatku vojny, ktorá vypukla 2. marca, keď Hizballáh vypustil rakety na Izrael, viac než 3700 ľudí.
Predstaviteľ administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok po tom, čo Pakistan ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom oznámil dosiahnutie „konečného znenia“ mierovej dohody medzi týmito znepriatelenými krajinami, povedal, že táto dohoda zahŕňa aj Libanon. Irán opakovane vyhlásil, že Libanon musí byť súčasťou možnej dohody s USA.
Libanon je podľa slov prezidenta Džúzífa Awna vystavený „osudovej skúške“. „Buď sa jeho obyvatelia zjednotia okolo suverénneho štátu, ktorý má monopol zbraní, presadzuje zákon a chráni občanov bez ohľadu na ich príslušnosť či postavenie, alebo zostane rukojemníkom logiky milícií,“ napísal v sobotu Awn na sieti X.