Mrazivé svedectvá o UFO! USA zverejnili ďalšie materiály: Ľudia opisovali červeno žiariace gule!

WASHINGTON - Americké ministerstvo obrany dnes zverejnilo ďalšiu časť dosiaľ utajovaných spisov o pozorovaní neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO). Dokumenty obsahujú okrem iného svedectvá o červeno žiariacich guliach, ktoré ľudia spozorovali na severovýchode Spojených štátov.
Ide celkovo o tretiu sériu materiálov, ktorú vláda prezidenta Donalda Trumpa zverejnila od mája. Zahŕňa 72 spisov z archívov Ústrednej spravodajskej služby (CIA), Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a samotného Pentagónu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Svedkovia opisovali žiariace guľovité objekty
Medzi novo zverejnenými materiálmi sa nachádzajú videá, výpovede svedkov aj grafické znázornenia pozorovaných javov. Viaceré dokumenty opisujú žiariace objekty guľovitého tvaru, ktoré ľudia videli v podobnej oblasti na severovýchode krajiny.
V jednom zo záznamov z archívu FBI dvojica ľudí opisuje, ako v záhrade pri svojom dome spozorovala neznáme a mimoriadne oslňujúce svetlo.
Jeden zo svedkov opísal červené svetlo ako „žiarivé a nádherné“. Červeno svietiaca guľa s priemerom približne jeden meter mala mať vo svojom strede „biele plazmové slnko“ veľké ako basketbalová lopta.
Trump nariadil odtajnenie dokumentov o mimozemskom živote
Trump vo februári poveril ministra obrany Petea Hegsetha a ďalšie úrady prípravou odtajnenia dokumentov týkajúcich sa „mimozemského života a mimozemšťanov“.
Urobil tak krátko po tom, ako bývalý americký prezident Barack Obama v podcaste vyhlásil, že mimozemský život existuje. Obama svoje vyjadrenie neskôr spresnil s tým, že podľa neho sú „šance, že niekde existuje život, vysoké“.
Zároveň však dodal, že počas svojho pôsobenia v Bielom dome nevidel žiadne dôkazy o kontakte mimozemšťanov s ľuďmi.
Pentagon zverejnil už stovky spisov
V prvých dvoch májových vlnách americké ministerstvo obrany zverejnilo viac ako 220 súborov.
Nachádzala sa medzi nimi napríklad snímka neidentifikovaného javu vytvorená z povrchu Mesiaca počas misie Apollo 12 v roku 1969 či prepis komunikácie posádky misie Apollo 17. Jej členovia v roku 1972 opísali neidentifikované objekty, ktoré pozorovali z Mesiaca.