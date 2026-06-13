Speváčka Duffy sa vracia z temného pekla: Po 16 rokoch ticha a odhalení desivej pravdy znova na pódiu!

WALES - Bola jednou z najväčších hviezd svojej generácie, potom však zmizla bez stopy. Dnes sa meno Duffy opäť skloňuje po celom svete. Speváčka hitu Mercy sa po rokoch objavila na verejnosti, prelomila mlčanie na sociálnych sieťach a pripravuje svoj veľký návrat na hudobnú scénu.
V roku 2008 poznal jej hlas takmer každý. Waleská speváčka Duffy sa vďaka albumu Rockferry a megahitu Mercy stala medzinárodnou senzáciou, získala cenu Grammy a patrila medzi najžiarivejšie hviezdy britskej hudby. Potom však prišiel náhly koniec. Po roku 2010 sa z verejného života prakticky vytratila a fanúšikovia celé roky netušili, čo sa s ich obľúbenou speváčkou stalo.
Až v roku 2020 odhalila desivú pravdu. Duffy priznala, že bola zdrogovaná, unesená a znásilnená. Trauma ju prinútila opustiť svet reflektorov a dlhé roky sa sústrediť na vlastné uzdravenie. V marci 2025 prišiel moment, ktorý nikto nečakal. Duffy sa objavila vo videu na sociálnych sieťach, kde spievala a synchronizovala pery na remix svojho legendárneho hitu Mercy.
Na záver dokonca žmurkla do kamery. Išlo o jej prvé verejné vystúpenie po približne desiatich rokoch a internet okamžite zaplavili nadšené reakcie fanúšikov. Ešte väčší rozruch vyvolala na Instagrame. Po rokoch nečinnosti pridala jediný nový príspevok, v ktorom naznačila svoj návrat a upozornila na remix skladby Mercy. Fanúšikovia okamžite začali špekulovať, či sa chystá nová hudba a návrat na koncertné pódiá. Špekulácie sa napokon potvrdili. Duffy oznámila svoj prvý koncert po takmer šestnástich rokoch.
Intímne vystúpenie sa uskutoční 5. júla v Londýne a speváčka sľubuje aj úplne novú hudbu. Pre mnohých fanúšikov je to splnený sen, pretože ešte pred pár rokmi sa zdalo, že sa už nikdy nevráti. Nedávno ju navyše zachytili aj na verejnosti v severnom Walese, kde sa ochotne fotografovala s personálom miestnej kaviarne. Bola to jedna z jej najvzácnejších verejných fotografií za posledné roky a ďalší dôkaz, že Duffy je pripravená opäť vykročiť medzi ľudí.
Dnes má Duffy 41 rokov a zdá sa, že po rokoch ticha našla odvahu vrátiť sa k tomu, čo milovala najviac, k hudbe. Okrem koncertného comebacku pripravuje aj dokument pre Disney+, v ktorom prvýkrát podrobne rozpovie svoj životný príbeh, cestu na vrchol, dramatické zmiznutie aj návrat späť. Príbeh ženy, ktorá kedysi ovládla svetové hitparády a potom záhadne zmizla, tak dostáva pokračovanie. A podľa všetkého bude patriť medzi najočakávanejšie hudobné návraty posledných rokov.
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