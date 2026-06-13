V Hrušove musel zasahovať vrtuľník: Počas kosenia vypadol z traktora vodič

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - V Hrušove vo Veľkokrtíšskom okrese počas kosenia lúky vypadol z traktora 37-ročný vodič. So zraneniami ho vrtuľníkom previezli do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická krajská polícia.
Spresnila, že policajnú hliadku z Vinice vyslali na preverenie udalosti v piatok (12. 6.) popoludní. Na mieste zistili, že vodič pravdepodobne neodhadol vzdialenosť menšieho svahu a následne sa traktor prevrátil.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
Záchranári ho zobrali do banskobystrickej nemocnice. „Pre zdravotný stav vodiča nebolo možné vykonať dychovú skúšku, preto nariadili odber krvi,“ objasnila polícia.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)