Hviezdny herec o BOJI S RAKOVINOU: Je zmierený so smrťou!

Sam Neill (Zdroj: Profimedia)

V marci sme vás informovali o tom, že novozélandský herec vydáva svoje memoáre. V nich prehovoril aj o svojom boji s rakovinou krvi. Práve písanie knihy o jeho živote mu podľa neho pomohlo prekonať náročné obdobie. Zdravotný stav sláveho umelca sa našťastie zlepšil a pred viac ako rokom zákernú chorobu porazil.

V najnovšom rozhovore pre ABC, ktorý je národným vysielateľom v Austrálii, prezradil, ako na tom v súčasnosti je. Okrem toho prozal, že sas smrti nebojí a že jeho dobrý stav je len dočasný. Rakovina sa totiž jedného dňa môže vrátiť.

Neill prezradil, že sa o chorobu vôbec nezaujíma. „Viem, že ju mám, ale nezaujíma ma to. Je to mimo mojej kontroly. Ak to nedokážem kontrolovať, tak sa do toho nestarám. Na smrť som pripravený a nebojím sa jej," uviedol herec. Zároveň vysvetlil, prečo je so zákkernou chorobou zmierený.

Umelec totiž priznal, že mu počas liečby dali nový liek na rakovinu, ktorý bude musieť brať do konca života. Doktori mu však povedali, že jedného dňa to prestane fungovať. Na to sa Neil taktiež pripravil. Prostredníctvom odkazu na sociálnej sieti Instagram však uviedol, že to tak skoro nebude. „Niektoré veci boli vytrhnuté z kontextu. Momentálne som zdravý a plánujem vás unudiť na smrť ešte viacerými projektmi, v ktorých sa objavím," povedal.