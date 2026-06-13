Severná Kórea oponuje EÚ a Soulu: Vzťahy s Ruskom bráni ako suverénne právo

PCHJONGJANG - Severná Kórea v sobotu kritizovala spoločné vyhlásenie Južnej Kórey a Európskej únie, v ktorom odsúdili vojenské vzťahy Pchjongjangu a Moskvy počas vojny na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP.
EÚ a Soul kritizujú KĽDR a Rusko
„Odsudzujeme podporu tretích strán, najmä KĽDR, ktorá umožňuje Rusku udržiavať jeho vojnu agresie proti Ukrajine. Dôrazne odsudzujeme nelegálnu vojenskú spoluprácu medzi Ruskom a KĽDR,“ uviedli v stredu vo vyhlásení EÚ a Južná Kórea počas návštevy juhokórejského prezidenta I Če-mjonga v Bruseli. Zároveň vyzvali Moskvu a Pchjongjang, aby okamžite pozastavili všetky takéto aktivity a dodržiavali Chartu OSN a všetky príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.
Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na toto vyhlásenie a uviedlo, že spolupráca s Ruskom je „prejavom zvrchovaných práv“. Spoločné vyhlásenie rezort označil za „jasné zasahovanie do suverenity nášho štátu a závažný nepriateľský čin“. Ministerstvo vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská tlačová agentúra KCNA, taktiež zopakovalo, že Južná Kórea je pre KĽDR hlavným „nepriateľským štátom“.
Severná Kórea označuje Soul za nástroj USA
Soul je podľa rezortu „obľúbená dýka“ Washingtonu v jeho údajných snahách o „inváziu... ázijského kontinentu“. AFP konštatuje, že išlo o zjavný odkaz na tvrdenia veliteľa amerických síl v Južnej Kórei Xaviera Brunsona, ktorý minulý mesiac označil túto krajinu za „dýku v srdci Ázie“. Severná Kórea a Čína odsúdili vyhlásenia Brunsona, ktoré podľa nich odrážajú stratégiu USA zameranú na obmedzenie vplyvu Pekingu.
Severokórejský vodca Kim Čong-un posilnil spojenectvo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a Pchjongjang po podpísaní dohody o vzájomnej obrane s Moskvou vyslal podľa dostupných informácií na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine približne 15.000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z ruskej Kurskej oblasti. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uviedli, že pri bojoch zomrelo viac ako 6000 vojakov z KĽDR.