Miley Cyrus si súkromie stráži ako nikdy: Sladké tajomstvo však prezradila speváčkina matka!

LOS ANGELES - Stačilo jediné slovo a internet explodoval. Miley Cyrus si počas slávnostného odhalenia hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy užívala jeden z najväčších momentov kariéry, no fanúšikovia dnes riešia niečo úplne iné. Je možné, že speváčka je už vydatá? O poriadny rozruch sa postarala jej mama Tish Cyrus, ktorá mala partnera Maxxa Moranda označiť za Mileyinho „manžela“.
Ceremónia, ktorá mala byť oslavou kariéry Miley Cyrus, sa v priebehu pár minút zmenila na lov na možné tajné manželstvo. Počas pózovania fotografom totiž Tish Cyrus údajne použila slovo „manžel“, keď hovorila o Maxxovi Morandovi. A fanúšikovia si tento detail nenechali ujsť. Miley Cyrus ani jej tím však žiadnu svadbu oficiálne nepotvrdili. Faktom však zostáva, že speváčka a bubeník kapely Liily sú zasnúbení od roku 2025 a ich vzťah pôsobí mimoriadne stabilne.
Práve preto sa špekulácie šíria rýchlosťou blesku. Miley totiž v posledných rokoch výrazne zmenila prístup k súkromiu. Po turbulentnom manželstve s hercom Liamom Hemsworthom si svoj osobný život stráži oveľa viac než kedysi. Mnohí fanúšikovia preto veria, že ak by sa rozhodla znovu vydať, pokojne by to urobila bez médií, paparazzov a pompéznej hollywoodskej šou.
Na samotnej ceremónii pôsobila speváčka mimoriadne emotívne. V ďakovnej reči spomenula svoju mamu Tish, sestru Brandi aj samotného Maxxa, ktorý jej počas celého večera stál po boku. Medzi hosťami nechýbali ani Donatella Versace či herečka Anya Taylor-Joy. A hoci večer patril jej hviezde na Chodníku slávy, internet rieši najmä jeden moment: bolo oslovenie „manžel“ len preklepnutie jazyka… alebo nenápadné odhalenie tajnej svadby?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%