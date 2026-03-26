Viete, kto je táto žena? Kráska z kultového seriálu 90. rokov zmenená na nepoznanie!

LOS ANGELES - Kedysi bola jednou z najžiadanejších blondín Hollywoodu. Dnes? Fanúšikovia z 90. rokov by ju na ulici pravdepodobne obišli bez povšimnutia. Herečka Erika Eleniak, ikonická kráska zo seriálu Baywatch, sa tento týždeň objavila v uliciach Los Angeles. A reakcie sú poriadne zmiešané.
Fotografi ju zachytili v úplne nečakanom outfite. Erika Eleniak mala oblečené voľné nohavice, obyčajné biele tričko, pohodlné topánky, nulový make-up. Žiadne dokonalé vlasy, žiadny hollywoodsky glamour. Len prirodzenosť, ktorá mnohých zaskočila. A to nie je všetko. Jej ruky dnes pokrývajú výrazné tetovania. Celkový look pôsobí skôr "umelecky bohémsky" než sexi. Podľa svedkov pôsobila uvoľnene a spokojne. No internet rieši jediné: „Je toto NAOZAJ ona?!“
Pamätáte si ju ako Shauni McClain – dokonalú plavčíčku s kučeravými blond vlasmi, ktorá behala po pláži v ikonických červených plavkách? V 90. rokoch bola sexsymbolom, hviezdou plagátov, idolom miliónov. Dnes je jej štýl úplný opak. Menej lesku, viac autenticity, žiadna snaha zapadnúť do hollywoodskych štandardov. A práve to rozdeľuje fanúšikov.
Jej telo je pokryté tetovaniami a Erika sama priznala, že každé jedno má hlboký význam. Jedno z nich, kvet kosatca, venovala svojej zosnulej mame. Celé telo vníma ako "plátno", na ktorom rozpráva svoj príbeh. Niektorí ju za to obdivujú. Iní tvrdia, že „zničila svoj ikonický vzhľad“.
Erika Eleniak nezažiarila len v Baywatchi. Už ako dieťa sa objavila vo filme E.T. the Extra-Terrestrial. Neskôr hrala v akčnom hite Prepadnutie v Pacifiku, objavila sa aj v seriáloch ako CSI: Miami či Zúfalé manželky. Z Baywatchu odišla pomerne skoro. Chcela serióznejšie herecké role a nechcela zostať len krásnou plavčíčkou.
Dnes žije oveľa pokojnejší život. Venuje sa rodine, má jednu dcéru, príležitostne herecky pracuje, objavuje sa v podcastoch a menších projektoch. Otvorene hovorí o osobnom raste a spiritualite. Už dávno nie je tou dokonale nalíčenou blondínkou z pláže. Dnes je ženou, ktorá odmietla tlak na dokonalosť, prijala prirodzenosť a žije život podľa seba. Stratila tým svoj šarm, alebo ho konečne našla v skutočnej podobe?
