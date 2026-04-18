Mal to byť len románik, nakoniec je z toho tehotenstvo! Slávna herečka má 44, čaká ďalšie dieťa

USA - Hollywoodska hviezda opäť prekvapila! Krásna herečka Natalie Portman (44) oznámila radostnú novinu – je tehotná a už čoskoro privedie na svet svoje tretie dieťa. Tentoraz však nejde o potomka s exmanželom, choreografom Benjaminom Millepiedom, ale s novou láskou, francúzskym hudobníkom Tanguyom Destableom.
Správu potvrdila samotná herečka v rozhovore pre magazín Harper's Bazaar a fanúšikovia sú v šoku! Natalie si momentálne užíva pokojné mesiace v Paríži, kde trávi čas so svojimi dvoma deťmi – synom Alephom (14) a dcérou Amaliou (9). A zdá sa, že tentoraz prežíva tehotenstvo úplne inak.„Mám viac energie, než som čakala,“ priznala hviezda strieborného plátna.
Okrem prechádzok po parížskych parkoch sa venuje plávaniu a cvičeniu, aby zostala vo forme. A čo ju teší najviac? Čas s deťmi. „To je vždy to najlepšie,“ dodala.
Tajná láska a nový začiatok
Románik s Destableom vyšiel najavo až v roku 2025, keď ich spojil francúzsky magazín Voici. Dnes už dvojica neskrýva nadšenie. „Sme veľmi šťastní. Je to zázrak,“ vyznala sa herečka a otvorene priznala, že si veľmi uvedomuje, aké náročné môže byť otehotnieť. Ako dcéra lekára špecializujúceho sa na plodnosť má k tejto téme blízko. „Poznám veľa ľudí, ktorí si tým prešli veľmi ťažko. O to viac si uvedomujem, aké mám šťastie,“ povedala úprimne.
Herečka zároveň naznačila, že toto môže byť jej posledné tehotenstvo. A práve preto si každý moment naplno vychutnáva. „Keď ste mladší, tú vďačnosť necítite tak silno. Teraz presne viem, s kým chcem byť a akú energiu okolo seba chcem mať,“ priznala a dodala, že na rozdiel od mnohých budúcich mamičiek nemá Portman žiadne zvláštne chute. Jediné, čo ju láka, je ovocie – najmä ananás a melón.