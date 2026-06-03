Bývalá miss Krajčírová vo zvodnej premene: Ukázala sa ako moderná morská panna... ale hore bez!

BRATISLAVA - Modelka Kristína Krajčírová zverejnila na sériu nových fotografií, na ktorých sa ukázala v netradičnom a výrazne zvodnom „morská panna“ štýle. Okamžite zaujala jej premena aj atmosféra záberov.
Známa modelka Kristína Krajčírová opäť rozprúdila krv v žilách. Na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila sériu profesionálnych fotografií, na ktorých sa predstavila v estetike pripomínajúcej morskú pannu – s dôrazom na výrazný styling, vizuálnu fantáziu a ženskosť.
Zábery pôsobia snovo a zároveň elegantne, pričom modelka na nich ukazuje aj svoju výrazne glam stránku, na ktorú sme u nej zvyknutí. Celý koncept fotografií nesie nádych fantázie a letnej estetiky, ktorá okamžite zaujala.
Pod príspevkom sa rýchlo objavili desiatky reakcií, v ktorých jej fanúšikovia nešetrili komplimentmi. Mnohí ocenili najmä originálne spracovanie a vizuálnu atmosféru celej série. Krajčírová tak opäť potvrdila, že patrí medzi modelky, ktoré sa neboja experimentovať a prinášať netradičné vizuálne koncepty, ktoré na sociálnych sieťach okamžite zarezonujú.
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