Ružová od hlavy po päty: Kylie Jenner rozpálila pláž v miniatúrnych bikinách. To telo musíte vidieť!

LOS ANGELES - Keď sa na Instagrame objaví nová séria fotografií od Kylie Jenner, internet spozornie. Tentoraz však hviezda reality šou a zakladateľka Kylie Cosmetics posunula svoju marketingovú hru na úplne novú úroveň.
Počas luxusného pobytu na tropických ostrovoch Turks a Caicos zverejnila 28-ročná podnikateľka Kylie Jenner sériu fotografií, na ktorých pózuje v extrémne drobných ružových bikinách. Jemný pastelový odtieň dokonale kontrastoval s tyrkysovým morom a bielym pieskom, pričom celý výlet sa niesol v ikonickej ružovej farbe jej kozmetickej značky. Na záberoch zverejnených na Instagrame Kylie predviedla miniatúrny trojuholníkový vrchný diel plaviek, výrazne vykrojené spodné nohavičky a neskôr outfit doplnila priehľadnou volánovou sukničkou počas večernej plážovej večere pri západe slnka.
Všetko bolo ružové. Celý pobyt bol premyslenou prezentáciou značky Kylie Cosmetics. Ružové boli koktaily, dekorácie, kvety, darčekové tašky, uteráky, doplnky a dokonca aj predmety, ktoré Kylie ukázala vo svojej kabelke. Na viacerých fotografiách sa objavili produkty jej kozmetickej značky, pričom nechýbal ani kokosový nápoj označený logom Kylie Cosmetics. Atmosféru luxusu podčiarkol aj prílet súkromným lietadlom prezývaným „Kylie Air“, ktorým na ostrov pricestovala spolu s priateľkami a svojimi deťmi. Hostí po prílete čakali personalizované darčeky, tematické oblečenie a kompletný ružový svet vytvorený okolo jej značky.
Pod fotografiami sa okamžite začali kopiť tisíce komentárov. Fanúšikovia obdivovali nielen jej postavu, ale aj dôslednosť, s akou bol pripravený celý koncept výletu. Mnohí vyzdvihovali práve ružovú estetiku a prepracované detaily, ktoré premenili obyčajnú plážovú dovolenku na živú reklamnú kampaň. Kylie pritom neukázala len módny outfit. Celá séria fotografií pôsobila ako pohľad do sveta luxusu, kde sa hranica medzi dovolenkou a reklamou úplne stráca. A práve to je dôvod, prečo patrí medzi najsledovanejšie osobnosti na Instagrame a prečo sa každý jej príspevok okamžite stáva virálnou udalosťou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%