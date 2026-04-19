Christina Applegate pripútaná na lôžko: Ťažká choroba jej berie aj posledné sily! Snaží sa o jediné...

LOS ANGELES - Hollywoodska hviezda Christina Applegate prežíva jedno z najťažších období svojho života. Herečka, ktorú si fanúšikovia navždy zapamätajú ako drzú blondínku Kelly zo seriálu Ženatý so záväzkami alebo z novšieho hitu produkcie Netflixu - Smrť nás spojí, skončila opäť v nemocnici. A, žiaľ, nejde o banalit
Dlhodobý boj Christiny Applegate s vážnym ochorením - sklerózou multiplex, nabral dramatický smer. Podľa vlastných slov ju dohnali extrémne bolesti – také silné, že si vyžiadali okamžitú hospitalizáciu. Herečka otvorene priznala, že problémy už dávno nie sú "len" o únave či pohybe. K slovu sa dostávajú aj komplikácie s nervovým systémom a trávením, o ktorých sa verejne hovorí len zriedka, no dokážu človeka úplne vyradiť zo života.
Situácia je o to vážnejšia, že Applegate je v posledných mesiacoch čoraz častejšie pripútaná na lôžko. Jej telo jednoducho nevládze potláčať príznaky choroby a vypovedáva službu. Zdroj blízky herečke naznačuje, že bolesti sú také intenzívne, že niekedy nedokáže ani vstať z postele. Za posledné tri roky pritom nejde o prvý prípad – hospitalizovaná bola už opakovane.
Fanúšikovia jej udatný boj sledujú a sú zvyknutí na jej nadhľad a ostrý humor, ktorým si dokázala robiť srandu aj z vlastného zdravotného stavu. Teraz však priznala, že psychicky to už také ľahké nie je. Každý ďalší záchvat choroby prináša nové obmedzenia – a tie si vyberajú svoju daň.
Napriek tomu sa nevzdáva. Len nedávno vydala memoáre s názvom "Ty, so smutnými očami", ktoré sa okamžite stali bestsellerom, a spustila aj online platformu pre ľudí s rovnakou diagnózou. Chce tak pomôcť ostatným zvládať každodenný boj, ktorý sama veľmi dobre pozná.
Sociálne siete zaplavili odkazy podpory a držia jej palce tisíce fanúšikov po celom svete. Všetci dúfajú v jediné – že sa Christina čoskoro dostane aspoň do domácej liečby a nájde silu pokračovať ďalej.