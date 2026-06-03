Aplikácia eDoklady je plne funkčná, technický problém odstránili

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)
BRATISLAVA - Aplikácia eDoklady je už plne funkčná. Technický problém sa podarilo v spolupráci s dodávateľom ministerstvu vnútra (MV) v stredu popoludní odstrániť. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Výpadok zaznamenal systém v stredu. Chyba pozostávala v nemožnosti vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie.
„Ministerstvo vnútra ďakuje používateľom e-služieb za pochopenie a ospravedlňuje sa za prípadné spôsobené problémy,“ uviedol Neumann.