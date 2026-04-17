Obavy o Caru Delevingne: Znova do toho spadla?! Divné FOTO

KALIFORNIA - Britská modelka a herečka Cara Delevingne zažila okrem úspechov aj mnohé pády, ktoré boli vo väčšine prípadov spôsobené drogami a alkoholom, na ktorých bola závislá. Spadla do toho teraz znova?!
Účasť Cary Delevingne na známom festivale pritiahla pozornosť. Hoci ide o podujatie plné hviezd, tentoraz sa diskusia točí najmä okolo jej správania, ktoré na záberoch pôsobí neisto a roztržito. Objavujú sa preto dohady o tom, ako sa jej aktuálne darí zvládať osobné problémy vrátane závislosti. Nie je to pritom prvýkrát, čo otvorene hovorí o náročných skúsenostiach zo svojho života.
Jej detstvo nebolo jednoduché – vyrastala v prostredí poznačenom závislosťou, keďže jej matka bola závislá na heroíne. Sama sa s alkoholom stretla už ako veľmi mladá. V detstve jej zároveň diagnostikovali dyspraxiu a lekári jej predpisovali lieky na spanie, čo ešte viac skomplikovalo jej vývoj. Experimentovanie s rôznymi látkami sa postupne stalo súčasťou jej života a už v tínedžerskom veku čelila vážnym psychickým problémom.
V roku 2022 sa tiež na verejnosti objavili šokujúce fotky Cary Delevingne, na ktorých sa objavila v zúboženom stave. Ten spôsobila závislosť na drogách a alkohole, ktorá krásnu modelku zmenila na nepoznanie. „Kedysi som si myslela, že drogy a alkohol mi pomáhajú fungovať. Nebola to však pravda, bola som po nich veľmi depresívna. Teraz však cítim, akoby sa vrátila moja sila a nie som pod kontrolou iných vecí," uviedla Delevingne v rozhovore pre The Sunday Times.