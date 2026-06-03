Prelom vo vesmíre? Misia, ktorá môže prepísať doterajšie pravidlá

LONDÝN/PARÍŽ - Lekár a bývalý paralympijský športovec John McFall sa má stať prvým človekom s telesným postihnutím, ktorý bude pracovať vo vesmíre. Informovali o tom dnes britské médiá, podľa ktorých sa má zúčastniť misie americkej spoločnosti Vast a zdržiavať sa na prvej komerčnej vesmírnej stanici na svete Haven-1, ktorej vypustenie je plánované na rok 2027. Spoluprácu s Vast podľa agentúry AFP oznámilo aj Francúzsko, vďaka tomu v budúcom roku vyšle do vesmíru dvoch astronautov.
McFall, ktorému lekári v 19 rokoch po nehode na motorke amputovali nohu nad kolenom, je súčasťou rezervného listu Európskej vesmírnej agentúry (ESA). V minulom roku sa stal prvou osobou s telesným postihnutím, ktorá získala lekárske povolenie na dlhodobý pobyt vo vesmíre. Britská vláda podľa serveru The Guardian podpísala s firmou Vast memorandum o spolupráci. Teraz sa s ňou budú britské úrady spoločne usilovať o zabezpečenie sponzorov pre McFallov rokov.
Politická podpora
Na dve oddelené vesmírne misie sa vydajú aj francúzski astronauti Thomas Pesquet a Arnaud Prost, uviedla spoločnosť Vast. Budú podľa nej trvať zhruba dva týždne. "Toto potvrdzuje francúzske vesmírne ambície," napísal v príspevku na sieti X francúzsky prezident Emmanuel Macron po tom, čo dohodu oznámil na okraj fóra Choose France (Zvoľte si Francúzsko) zameraného na zahraničné investície.
Vesmírna stanica Haven-1
Californský startup Vast založený v roku 2021 miliardárom Jedom McCalebom buduje Haven-1, vesmírnu stanicu menšiu ako autobus. Má pojať štyroch astronautov a bude vybavená interiérom obloženým javorovou dyhou, okrúhlym oknom pre pozorovanie Zeme a laboratóriom pre výskum mikrogravitácie. AFP pripomína, že vypustenie stanice sprevádza niekoľkoročné oneskorenie.
"Ak sa nám podarí túto misiu uskutočniť, nebude to len míľnik v oblasti kozmických letov, ale aj to vyšle jasný signál o tom, čo sú ľudia so zdravotným postihnutím schopní dosiahnuť," uviedol podľa serveru Sky News McFall. Na olympijských hrách v roku 2008 v Pekingu získal bronzovú medailu v behu na 100 metrov (kategória T42) a neskôr sa stal chirurgom so špecializáciou na traumatológiu a ortopédiu.
Silný odkaz McFalla
Na dvojtýždňovej misii by sa mal McFall vypraviť krátko po vynesení vesmírnej stanice Haven-1 na obežnú dráhu. Chce skúmať, ako fungujú protetické končatiny v podmienkach mikrogravitácie, ako sa ľudia vo vesmíre pohybujú a udržujú rovnováhu a ako sa telo prispôsobuje podmienkam na obežnej dráhe. Jeho výskum by mohol priniesť prospech ľuďom so zdravotným postihnutím tým, že podporí vývoj ľahších protetických pomôcok, či viesť k lepšiemu porozumeniu ochorením, ako je osteoporóza či svalová atrofia.
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Pesquet sa zúčastní inej misie, ktorá sa uskutoční v spolupráci s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA). Jej cieľom bude Medzinárodná vesmírna stanica (ISS), na ktorej sa astronaut už dvakrát zdržiaval. Druhý francúzsky astronaut Prost má tiež zamieriť na Haven-1, podľa AFP to bude prvá vesmírna misia.