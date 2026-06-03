Sulík to zobral hopom: Svadba na spadnutie! Už majú aj termín

BRATISLAVA - Veľký deň sa nezadržateľne blíži! Syn bývalého predsedu SaS Richarda Sulíka, Filip Sulík, sa len nedávno zasnúbil a už má so svojou snúbenicou Viktóriou stanovený termín svadby. Prezradila to ich kamarátka Zuzana Plačková, ktorá na sociálnej sieti zverejnila fotografiu svadobného oznámenia.
Na elegantnej kartičke nechýba nápis „Zapíšte si dátum“ a mená budúcich manželov – Viktória a Filip. Samotný termín síce na zábere prekryli srdiečka, no z oznámenia je zrejmé, že svadobné prípravy sú už v plnom prúde.
Dvojica pritom oznámila zásnuby len pred niekoľkými mesiacmi. Filip si pred svoju vyvolenú pokľakol 1. apríla a Viktória spočiatku ani netušila, či to myslí vážne. „Vôbec som to nečakala. Na chvíľku som tomu neverila. Požiadal ma o ruku na Hviezdoslavovom námestí pred divadlom," prezradila pred časom pre Topky.sk.
Zdá sa však, že zaľúbenci nestrácajú čas. Krátko po zásnubách začali spolu bývať a otvorene hovorili aj o spoločnej budúcnosti. „Plánujeme, ale tak plánujeme veľa vecí, takže uvidíme, ako to príde," povedala Viktória na margo potomka.
A už v tom čase bolo jasné, že na programe dňa je aj svadba. „Chceli by sme väčšiu svadbu, takú taliansku, uvoľnenú. Aby sa tam veľa toho dialo, aby tam nebola nuda," prezradila svoje predstavy budúca nevesta. Podľa najnovšieho zverejneného oznámenia sa zdá, že od predstáv prešli k činom. Termín je vybraný a ostáva už len odhaliť, kedy presne si Filip a Viktória povedia svoje „áno“.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%