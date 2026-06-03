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Dosiahli sme dohodu s Kyjevom o menšinových právach tamojších Maďarov, tvrdí Magyar

Péter Magyar
Péter Magyar (Zdroj: TASR/Ludovic Marin, Pool Photo via AP)
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TASR

BUDAPEŠŤ - Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv stotisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to vo štvrtok na Facebooku maďarský premiér Péter Magyar v Paríži v závere návštevy Francúzska.

Dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity.

„S veľkým potešením môžem deň pred Dňom národnej spolupatričnosti (Maďari si ním pripomínajú výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920, pozn. TASR) oznámiť, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému, a vďaka tomu budú mať naši zakarpatskí krajania oveľa širšie vzdelávacie, kultúrne, jazykové a politické práva ako doteraz,“ povedal Magyar.

Je pripravený stretnúť sa so Zelenským

Predseda maďarskej vlády v utorok v Berlíne povedal, že je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ak sa dosiahne dohoda na týchto základných ľudských právach. Dodal, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch.

Nemecký kancelár Friedrich Merz si je podľa vlastných slov vedomý, že otázka postoja EÚ k Ukrajine je pre Budapešť vzhľadom na maďarskú menšinu zložitejšia. Zdôraznil, že sa to nemôže diať na úkor podpory Ukrajiny zo strany Únie a nemalo by ju to odradiť od oficiálneho začatia prístupových rokovaní s Kyjevom.

Viac o téme: MaďarskoKyjevPéter Magyar
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