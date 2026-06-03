Zabudnuté dedičstvo na Slovensku: Skontrolujte si tento zoznam, možno vám patrí majetok po predkoch

BRATISLAVA – Možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí majú po svojich predkoch nárok na pozemky alebo ornú pôdu a vôbec o tom netušíte. Na Slovensku sú totiž stále desiatky tisíc parciel, pri ktorých nie je jasne určený majiteľ, pretože sa na ne v minulosti v starých evidenciách zabudlo alebo sa nedoriešili dedičské konania. Štát preto pravidelne aktualizuje zoznamy neznámych vlastníkov. Ak v nich nájdete meno svojej starej mamy či pradedka, môžete odhaliť skrytý rodinný majetok, ktorý vám právom patrí.
Mnohé rodiny prišli o pôdu len kvôli tomu, že sa v minulosti nedoriešili staré evidencie, mená sa skomolili alebo sa na nejaké parcely počas dedičských konaní jednoducho zabudlo. Keďže ide o obrovské množstvo dát, ktoré pochádzajú priamo z katastra nehnuteľností, Slovenský pozemkový fond ich kvôli prehľadnosti rozdelil do siedmich samostatných balíkov podľa abecedy a katastrálnych území (od A–G až po V–Z).
Dokumenty sú pre ľudí voľne dostupné v dvoch formátoch – .xlsx (ideálne na otvorenie a vyhľadávanie v programe Excel) a .csv. Každý jeden zoznam obsahuje štyri kľúčové údaje: názov katastrálneho územia, poradové číslo katastrálneho územia, číslo listu vlastníctva (LV) a meno neznámeho vlastníka.
Okrem toho SPF sprístupnil aj špeciálne zoznamy ľudí, ktorých vlastnícke právo k pôde fond z rôznych dôvodov previedol v rokoch 2022, 2023, 2024 a 2025.
Našli ste meno predka?
Ak v tabuľkách natrafíte na meno svojho predka, automaticky to neznamená, že vám pôda hneď patrí. Samotné zoznamy majú len informatívny charakter. Slovenský pozemkový fond zároveň dôrazne upozorňuje, že nevykonáva dedičské konania a nemá právomoc rozhodovať o tom, kto má na majetok nárok.
Celý proces musíte zobrať do vlastných rúk a začať tým, že sa obrátite na notára alebo príslušný súd. Ich úlohou je zistiť, či po vašom zosnulom predkovi v minulosti vôbec prebehlo riadne dedičské konanie. V prípade, že dedičstvo už v minulosti vysporiadané bolo, požiadate súd o preverenie tohto novoobjaveného majetku, ktorý doň vtedy nezahrnuli. Ak naopak dedičské konanie doteraz vôbec neprebehlo, podáte na súd žiadosť o jeho dodatočné začatie.