Ďalšie problémy Kanyeho Westa: Uff, z tohto musí peniť!

PARÍŽ - Americký raper Kanye West v utorok večer oznámil, že odkladá svoj nadchádzajúci koncert vo francúzskom meste Marseille po správach o snahách ministra vnútra Laurenta Nuñeza o jeho zrušenie. Umelcovi začiatkom apríla britská vláda zablokovala vstup do krajiny s odôvodnením, že by jeho prítomnosť neprospela verejnému záujmu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Po dlhom premýšľaní a zvažovaní je mojím rozhodnutím odložiť moje vystúpenie v Marseille vo Francúzsku až do odvolania,“ napísal raper, ktorý v súčasnosti vystupuje pod menom Ye, na sociálnej sieti X. Agentúra AFP predtým informovala, že francúzsky minister vnútra sa pokúša zabrániť koncertu pre umelcove antisemitské výroky v minulosti.
West mal v júli vystúpiť na všetkých troch večeroch na festivale Wireless vo Finsbury Parku v Londýne v rámci európskeho comebackového turné. Britská vláda mu však zakázala vstup do krajiny, čo malo za následok úplne zrušenie celého festivalu.
Raper má v rámci svojho turné vystúpiť aj v Holandsku. Tamojší minister pre azyl a migráciu Bart van den Brink minulý týždeň uviedol, že krajina zatiaľ nemá v pláne zakázať Westovi vstup. West v máji 2025 vydal pieseň s názvom „Heil Hitler“ pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Reper odvtedy opakovane vyjadril ľútosť nad svojimi antisemitskými výrokmi a vinil z nich svoju bipolárnu poruchu.