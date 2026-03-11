Hviezdny Mickey Rourke ZADĹŽENÝ po uši: Spadol na samé dno... Už prišiel aj o dom!

LOS ANGELES – Americký herec Mickey Rourke sa ocitol v nepríjemnej situácii. Po dlhých mesiacoch problémov s platením nájomného prišiel o prenajatý dom v Los Angeles. Súd rozhodol v prospech majiteľa nehnuteľnosti a herec sa musel vysťahovať.
Podľa súdnych dokumentov, ktoré získal portál Page Six, je dom na ulici Drexel Avenue opäť pod kontrolou jeho majiteľa Erica T. Goldieho. Rozhodnutie vydal Najvyšší súd okresu Los Angeles po tom, čo sa Rourke podľa všetkého nebránil žalobe a na súd nereagoval v stanovenom termíne. Rozsudok sa týkal výlučne odovzdania nehnuteľnosti späť majiteľovi, nie náhrady škody.
Už v decembri súd nariadil, aby herec dom opustil do troch dní alebo zaplatil dlžné nájomné vo výške 59 100 dolárov. 73-ročného herca neskôr v januári videli, ako z domu odnáša svoje veci. Na príjazdovej ceste sa objavil aj sťahovací nákladný automobil U-Haul. Podľa informácií portálu Page Six sa následne ubytoval v luxusnom hoteli vo West Hollywoode, kde sa ceny izieb začínajú približne na 550 dolároch za noc.
Situáciu ešte viac skomplikovala zbierka na platforme GoFundMe. Tú na hercovo meno spustila Liya-Joelle Jones s cieľom vyzbierať 100-tisíc dolárov, ktoré mali pomôcť zabrániť vysťahovaniu. Rourke sa však od zbierky okamžite dištancoval. Vo videu na Instagrame pôsobil zmätene a nahnevane a zdôraznil, že o žiadnu pomoc nežiadal. „Nepýtal som si žiadnu zasranú charitu. To nie som ja,“ odkázal fanúšikom. Herec zároveň vyhlásil, že má príliš veľkú hrdosť na to, aby prosil o peniaze.
„Keby som ich potreboval, určite by som nežiadal o charitu,“ povedal vo videu, v ktorom držal v náručí malého psa. Podľa jeho manažérky Kimberly Hines má Rourke síce viacero pracovných ponúk, no čaká len na projekty s vysokým honorárom. Údajne odmieta pracovať za menej než 200-tisíc dolárov na deň. Zdroj blízky hercovi pre Daily Mail uviedol, že jeho finančná situácia je paradoxná. „Je to taký zvláštny prípad – bohatý, ale zároveň chudobný. Dlhé roky žil ako rocková hviezda, s množstvom drog a alkoholu,“ tvrdí.
Podľa zdroja má Rourke stále možnosti zarobiť veľké peniaze vo filmoch či reality šou. Problémom však vraj je, že ich dokáže rovnako rýchlo aj minúť. „Vždy, keď začne zarábať, o chvíľu je opäť na začiatku,“ dodal zdroj.