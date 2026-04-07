Kanye West sa do Británie nedostane: Zákaz vstupu!

LONDÝN - Britská vláda zablokovala vstup do krajiny pre amerického rapera Kanyeho Westa, ktorý v súčasnosti vystupuje pod menom Ye. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Raper v pondelok podal žiadosť o cestu do Spojeného kráľovstva, ale bola zamietnutá s odôvodnením, že jeho prítomnosť by neprospela verejnému záujmu, uviedla stanica BBC s odvolaním sa na ministerstvo vnútra. West mal v júli vystúpiť na všetkých troch večeroch na festivale Wireless vo Finsbury Parku v Londýne v rámci európskeho comebackového turné. Niekoľko firiem vrátane nápojových gigantov Pepsi a Diageo preto zrušilo svoje sponzorovanie tohto podujatia.
Opozičná Konzervatívna strana vyzvala kabinet, aby Westovi odmietol dať vízum, lebo „umožniť niekomu s jeho minulosťou vystúpiť na veľkej verejnej udalosti vysiela zlý signál“. Rapera už odmietli vpustiť do Austrálie. Kanye West v utorok ponúkol stretnutie s členmi britskej židovskej komunity v čase negatívnych reakcií na svoje predchádzajúce antisemitské výroky.
V reklame vo Wall Street Journal s titulkom „Tým, ktorým som ublížil“ West povedal, že vie, že musí napraviť svoje chyby. „Mojím jediným cieľom je prísť do Londýna a predstaviť show zmeny, priniesť jednotu, mier a lásku prostredníctvom mojej hudby,“ povedal. V máji 2025 vydal pieseň s názvom „Heil Hitler“ pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. „Viem, že slová nestačia – musím ukázať zmenu svojimi činmi. Ak ste otvorení, som tu,“ dodal.