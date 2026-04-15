Pred pár dňami postrelený a teraz: Slávny spevák už koncertoval... Na vozíčku!

LOS ANGELES - Americký raper Offset šokoval fanúšikov rýchlym návratom na pódium. Len pár dní po postrelení sa objavil na koncerte na invalidnom vozíku a dokázal, že ani vážne zranenie ho nezastaví.
Prednedávnom sme vás na Topkách informovali o incidente, pri ktorom bol americký raper Offset, bývalý manžel Cardi B, postrelený. Po tom, čo utrpel zranenia, bol okamžite prevezený do nemocnice, kde ho lekári stabilizovali a poskytli mu potrebnú starostlivosť.
Len pár dní po incidente Offset prekvapil verejnosť. Vrátil sa na pódium vo veľkom štýle. Na scénu dorazil na invalidnom vozíku. Stalo sa tak počas festivalu v Arkansase. Atmosféra bola mimoriadne energická a publikum ho privítalo s obrovským ohlasom, sprevádzaným potleskom a skandovaním.
Fanúšikovia ocenili, že napriek zraneniam nezrušil vystúpenie. Na záberoch je zachytený moment, keď ho vyvážajú na pódium. Nechýbal ani jeho typický štýl – červené tričko, slnečné okuliare, šiltovka a maska.
