Cardi B ide bomby! Pôrod, rozchod a náročné turné: Provokatívny outfit a... obavy o jej zdravie!

NEW JERSEY - Keď sa na pódiu objaví Cardi B, je jasné, že pokoj nehrozí. Tentoraz však ignoruje varovania po pôrode! Na pódiu ide na doraz len pár mesiacov po narodení štvrtého dieťaťa. Keď rozbehla svoje veľkolepé Little Miss Drama Tour, fanúšikovia jasali. No čoraz hlasnejšie sa ozýva aj druhá strana – obavy o jej zdravie.
Cardi B je v takom šialenom tempe, že sa nedokáže zastaviť. Začiatkom februára vyrazila na koncertné turné, ktoré beží takmer bez prestávky až do polovice apríla. 35 koncertov, vypredané haly, viac ako 30 skladieb na každom vystúpení. Little Miss Drama Tour predstavuje jej veľký návrat na pódium po rokoch. Je to zároveň jeden z najnáročnejších projektov jej kariéry. Kritici hovoria o „ambicióznej šou plnej energie a dramatických kostýmov“, ktoré posúvajú koncert na úroveň teatrálneho spektáklu. A to všetko len pár mesiacov po pôrode!
Cardi B totiž porodila svoje štvrté dieťa len v novembri 2025 a už o pár týždňov neskôr naskočila na brutálne tempo turné. Medzitým sa stihla rozísť s otcom svojho dieťaťa Stefonom Diggsom. Speváčka by mala spomaliť a viac oddychovať, najmä kvôli fyzickej záťaži po pôrode. Cardi B je však nonstop na koncertoch, plných komplikovaných choreografií a cestovania naprieč kontinentom. Dokonca sama priznala, že choreografia je pre ňu extrémne náročná a fyzicky vyčerpávajúca.
Jedným z najdiskutovanejších momentov turné je jej provokatívny look v žiarivo modrej parochni. Ultra priliehavý trblietavý overal, ktorý doslova kopíruje každú krivku jej tela, lesklý materiál v odtieňoch od studenej modrej až po striebristé odlesky pri pohybe. Výstrihy, priesvitné panely a bodycon strih – presne ten typ outfitu, ktorý je pre Cardi typický. A modrá parochňa tomu dodala futuristický vibe, ktorý dokonale zapadol do dramatického konceptu celej show.
Odborníci upozorňujú, že telo ženy po pôrode prechádza výraznými zmenami – hormonálnymi aj fyzickými. Rýchly návrat do plnej záťaže môže viesť k vyčerpaniu, zraneniam, spomaleniu regenerácie a dlhodobým zdravotným problémom. A práve to je dôvod, prečo mnohí fanúšikovia začínajú mať obavy. Jej Little Miss Drama Tour je totižto všetko, len nie "ľahká jazda". Cardi B opäť dokazuje, že je nezastaviteľná. Lenže tentoraz nejde iba o kariéru a show. Ide o zdravie. A to je hra, v ktorej sa risk nemusí vyplatiť.
