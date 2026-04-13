Hviezda Harryho Pottera sa zasnúbila: Po 12 rokoch vzťahu!

LOS ANGELES - Herečka Jessie Cave, známa zo série Harry Potter, oznámila zásnuby so svojím dlhoročným partnerom po 12 rokoch vzťahu.
Herečka Jessie Cave, ktorú si fanúšikovia pamätajú najmä ako Lavender Brown z filmovej série Harry Potter, prežíva šťastné životné obdobie. Po dlhoročnom vzťahu totiž oznámila zásnuby so svojím partnerom, komikom Alfiem Brownom. Dvojica spolu tvorí pár už 12 rokov a vychováva štyri deti. Radostnú novinku zdieľali prostredníctvom sociálnych sietí.
Jessie ukázala svoj zásnubný prsteň a k príspevku napísala: „Po 12 rokoch a 4 deťoch… začína to byť vážne.“ Pod príspevkom sa okamžite objavili gratulácie od fanúšikov aj známych osobností. Popri osobnom živote prešla Jessie aj výraznou profesijnou zmenou. Po rokoch snahy presadiť sa ako herečka a spisovateľka priznala, že musela hľadať novú cestu. Nakoniec ju našla na platforme OnlyFans.
ZÚFALÝ KROK herečky (37) z Harryho Pottera: DLHY ju doviedli na STRÁNKU PRE DOSPELÝCH!
„Dlho som sa snažila preraziť v herectve a písaní a uvedomila som si, že musím robiť niečo iné. Išla som na drink s kamarátkou a rozprávali sme sa o reakciách na moje vlasy… a tak mi navrhla, aby som si založila OnlyFans," vysvetlila. Zaujímavosťou je, že Jessie sa nesústredí na explicitný obsah. Naopak, jej profil je špecifický – venuje sa rôznym detailom vlasov, čo ju priviedlo aj k objavovaniu sveta fetišov.
Sama priznala: „Nemám vlastný fetiš – aspoň som nemala – ale je zaujímavé vidieť ten svet a to, čo odo mňa ľudia chcú." Aj keď dostáva množstvo požiadaviek, väčšinu z nich odmieta. Napriek netradičnej kariére Jessie tvrdí, že jej táto práca pomáha cítiť sa sebavedomejšie. „Ráno vozím deti do školy a nosím tie isté legíny a ‘mamičkovské’ oblečenie, ale potom prídem domov a mám svoje OnlyFans oblečenie, v ktorom sa cítim sexi a sama sebou,“ opísala svoj každodenný kontrast medzi rodinným životom a online svetom.