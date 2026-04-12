Studená sprcha pre Justina Biebera: Zhrabol balík a... Jeho koncert nestál ani za 5 korún!

INDIO, CALIFORNIA - Keď Justin Bieber konečne vystúpil ako headliner na hudobnom festivale Coachella 2026, fanúšikovia čakali návrat kráľa popu. Namiesto toho prišla studená sprcha, chaos a poriadny internetový lynč.
Justin Bieber nastúpil na pódium v mikine, šortkách a okuliaroch. Žiadna veľká show, žiadna energia. Sadol si… a začal púšťať svoje vlastné songy z laptopu. Doslova. Prehrával tracky cez YouTube, nechával fanúšikov vyberať pesničky, v komentároch medzi tým bežali memes a staré videá. Celý set pôsobil ako improvizovaný experiment, nie ako headline vystúpenie na najväčšom festivale sveta. Fanúšikovia nechápali, či ide o umelecký zámer… alebo len čistú lenivosť.
Justin Bieber si mal za vystúpenie odniesť približne 10 miliónov dolárov. To z neho robí jedného z najlepšie platených headlinerov v histórii festivalu. Internet však reagoval brutálne: „10 miliónov za to, že si pustí YouTube?“ Reakcie fanúšikov sa menili od extázy, až po totálne znechutenie. Reakcie boli extrémne rozdelené. Kritika bola tvrdá: „Jedno z najlenivejších vystúpení v histórii Coachelly“ „Sedí s laptopom… to má byť headliner?“ Niektorí fanúšikovia to nazvali „intímnym a osobným návratom“ a oceňovali retrospektívu kariéry a spojenie s jeho mladším „ja“ na obrazovkách. Ale úprimne? Negatívne reakcie výrazne prevažovali.
Bieber síce miešal nové tracky zo svojich albumov SWAG a SWAG II s hitmi ako „Baby“ či „Stay“, ale namiesto veľkolepej produkcie vsadil na minimalistický, a podľa mnohých odfláknutý koncept. Technické problémy, zvláštny výber skladieb a nulová dynamika len priliali olej do ohňa. Toto nemal byť „umelecký experiment“. Toto mal byť comeback roka. Namiesto toho sme dostali playlist z notebooku, speváka bez energie, a účet na 10 miliónov dolárov.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%