Sobota30. máj 2026, meniny má Ferdinand, zajtra Petrana, Petronela, Nela

Muži zostávajú uväznení pod zemou: Záchranári v Laose bojujú s úzkym zatopeným tunelom

Ilustračný obrázok AKTUALIZOVANÉ
(Zdroj: TASR/Metta Tham Rescue Kalasin via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BANGKOK - Záchranné tímy dočasne prerušili úsilie o vytiahnutie štyroch mužov uväznených v podzemnom jaskynnom systéme v Laose, kým nerozšíria kritickú časť podvodného priechodu. V sobotu to pre agentúru DPA povedal austrálsky jaskynný potápač Josh Richards.

Aktualizované 11:16 áchranári oslobodili ďalších štyroch mužov, ktorí boli uväznení v čiastočne zatopenej jaskyni v Laose. Jedného muža úspešne vytiahli na povrch v piatok, dvaja sú nezvestní. Píše o tom agentúra AFP. „Štyri obete sú vonku,“ informoval prostredníctvom služby Messenger malajzijský záchranársky potápač Lee Kian Lie. Facebooková stránka Thailand Rescue Diver uviedla, že „celkovo je vonku päť ľudí, dvaja sú stále nezvestní“.

„Nemôžeme pokračovať ďalej, kým sa neznížia niektoré riziká,“ povedal Richards. Za najťažšiu časť označil sprevádzanie mužov cez asi 20 metrov dlhý zatopený tunel spájajúci zvyšok jaskynného systému so vzduchovou komorou, v ktorej sú teraz. Sám Richards sa tam má neskôr v sobotu ponorí a pokúsi sa ho rozšíriť. „Bohužiaľ, nemôžem poskytnúť žiadne odhady časového harmonogramu ani rizika, berieme veci tak ako sú a situácia sa neustále mení,“ dodal pre DPA s tým, že v sobotu sa žiadny pokus o vytiahnutie neuskutoční.

Na celej akcii sa podieľajú aj viacerí potápači, ktorí v roku 2018 v severnom Thajsku našli mládežnícky futbalový tím uviaznutý pre povodeň v jaskyni viac ako dva týždne. „Jeden človek sa bezpečne dostal von a nezastavíme sa, kým sa domov nedostanú aj zvyšní štyria,“ napísal v sobotu na svojej facebookovej stránke thajský jaskynný potápač Norrased Palasing. Video ukázalo Norraseda a fínskeho jaskynného potápača Mikka Paasiho, ako učia mužov používať dýchacie prístroje pod vodou. Evakuácia zatiaľ jediného zachráneného trvala približne 30 minút.

Videá zachytili moment, ako sa vynoril spolu s potápačom a lapal po dychu. Potom sa snažil preplaziť úzkou, zaplavenou chodbou a neisto sa postavil na nohy. Neskôr ho zabalili do izolačnej fólie a pomohli mu posadiť sa. Skupina miestnych obyvateľov vstúpila 19. mája do jaskynného systému v hornatej oblasti asi 125 kilometrov severovýchodne od laoského hlavného mesta Vientian s cieľom hľadať tam zlato. Silný dážď však zdvihol vodnú hladinu v podzemí a siedmich uväznil, z nich dvaja sú stále nezvestní. Ďalším zlatokopom sa podarilo uniknúť a upozorniť úrady.

Viac o téme: UväzneníZáchranáriLaosJaskyňa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Záchranárom v Laose sa
Záchranárom sa podarilo nájsť päť zo siedmich ľudí uviaznutých v jaskyni
Zahraničné
Mohamed Mahudhee zomrel počas
Prekliate miesto: Na Maldivách sa utopil ďalší potápač! Pomáhal hľadať telá mŕtvych turistov
Zahraničné
Ilustračné foto
Potápači našli telá štyroch turistov v podmorskej jaskyni po dňoch pátrania
Zahraničné
Kontroverzný šéf jaskyniarov neprestáva
Kontroverzný šéf jaskyniarov neprestáva prekvapovať: Doteraz bežne dostupné miesto zamrežoval a natvrdo zamkol!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ďurovčík oživil Vtáka ohniváka... potom prišiel s veľkým odhalením: Toto si nechával pre seba!
Ďurovčík oživil Vtáka ohniváka... potom prišiel s veľkým odhalením: Toto si nechával pre seba!
Prominenti
29. ročník medzinárodnej Balónovej fiesty
29. ročník medzinárodnej Balónovej fiesty
Správy
Hráč BC Slovan Dávid Abrhám hodnotí prehru o 50 bodov a titul Levíc
Hráč BC Slovan Dávid Abrhám hodnotí prehru o 50 bodov a titul Levíc
Basketbal

Domáce správy

Polícia odhalila hľadaného Gruzínčana,
Polícia odhalila hľadaného Gruzínčana, pod zmenenou identitou žiadal o pobyt
Domáce
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY,
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY, kde bolo epicentrum a aké bolo silné
Domáce
ABSOLÚTNA neúcta a drzosť:
ABSOLÚTNA neúcta a drzosť: Šokujúce správanie ľudí pod Tatrami, toto VIDEO vytočí aj vás!
Domáce
Púchov a Lednické Rovne hostia Oddychovku: 11 dychových hudieb zabojuje o víťazstvo na festivale
Púchov a Lednické Rovne hostia Oddychovku: 11 dychových hudieb zabojuje o víťazstvo na festivale
Trenčín

Zahraničné

letisko v Mníchove
Poplach na mníchovskom letisku: Po hlásení dronu nakrátko zastavili prevádzku
Zahraničné
FOTO HRÔZA v pekárni: Žene
HRÔZA v pekárni: Žene zachytil stroj na cesto nohy, od bolesti omdlievala! Vyslobodzovať ju museli hasiči
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Muži zostávajú uväznení pod
Muži zostávajú uväznení pod zemou: Záchranári v Laose bojujú s úzkym zatopeným tunelom
Zahraničné
FOTO MIMORIADNA tragédia! Autobus narazil
MIMORIADNA tragédia! Autobus narazil na diaľnici do áut v kolóne, hlásia 5 obetí! Hrozivé FOTO
Zahraničné

Prominenti

Meghan a princ Harry.
Harry a Meghan prišli už aj o svadobný dar od Alžbety II. Navyše museli zacvakať 3 milióny zo svojho!
Zahraniční prominenti
FOTO Ján Ďurovčík, premiéra Vták
Ďurovčík oživil Vtáka ohniváka... potom prišiel s veľkým odhalením: Toto si nechával pre seba!
Domáci prominenti
Pár dní pred svadbou
Pár dní pred svadbou 1. česko-slovenskej topmodelky: Nečakané problémy!
Zahraniční prominenti
Dominika Cibulková
Po rozvode prišla ďalšia rana... Na Cibulkovú sa to valí zo všetkých strán: Jej biznis sa končí!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Nová štúdia šokuje: TENTO bežne dostupný vitamín zvyšuje riziko rakoviny! Pozor na doplnky výživy
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Polievate trávnik zle? Odborník odhalil čas, kedy rastie najkrajšie! Väčšina ľudí robí rovnakú chybu
Zaujímavosti
Nemáte radi osamelosť? Táto
Nemáte radi osamelosť? Táto AKTIVITA vás zbaví zlých pocitov a zaručene zdvihne náladu
Zaujímavosti
Čaká nás nebeské divadlo:
Čaká nás nebeské divadlo: Nenechajte si ujsť nedeľnú noc! Na oblohe sa objaví výnimočný úkaz
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Redmi Pad 2 9.7:
Redmi Pad 2 9.7: Tablet do batohu, ktorý zvládne tvoj deň aj večerný Netflix
hashtag.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk

Ekonomika

Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)

Šport

VIDEO Poznáme súpera Vegas vo finále: Slafkovskému zápas nevyšiel, Montreal dostal naložené
VIDEO Poznáme súpera Vegas vo finále: Slafkovskému zápas nevyšiel, Montreal dostal naložené
NHL
Na úmrtie Lemieuxa reagoval najväčší rival: Bol iný na ľade, Fehérvárymu pomohol získať milióny
Na úmrtie Lemieuxa reagoval najväčší rival: Bol iný na ľade, Fehérvárymu pomohol získať milióny
NHL
Návrat hokejovej veľmoci na scénu? Rusko uspelo s odvolaním proti zákazu štartu!
Návrat hokejovej veľmoci na scénu? Rusko uspelo s odvolaním proti zákazu štartu!
Reprezentácia
Napadnutý Surovčík sa teší zo šance: Vyjadril sa k derby, zvažoval reprezentovať iný štát
Napadnutý Surovčík sa teší zo šance: Vyjadril sa k derby, zvažoval reprezentovať iný štát
Reprezentácia

Auto-moto

Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky

Kariéra a motivácia

Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Motivácia
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Prostredie práce
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prostredie práce
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Som študent

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Kuracie prsia

Technológie

FBI varuje pred nebezpečným phishingom Kali365. Microsoft 365 účet ti vie ukradnúť aj bez hesla cez legitímne overenie
FBI varuje pred nebezpečným phishingom Kali365. Microsoft 365 účet ti vie ukradnúť aj bez hesla cez legitímne overenie
Bezpečnosť
Ukrajina vyrába milióny bojových dronov. Kyjev tvrdí, že je pred NATO o niekoľko krokov
Ukrajina vyrába milióny bojových dronov. Kyjev tvrdí, že je pred NATO o niekoľko krokov
Moderná vojna a konflikty
Známy fyzik z Harvardu tvrdí, že 3I/ATLAS môže rozsievať život po vesmíre. Pozeráme sa na panspermiu?
Známy fyzik z Harvardu tvrdí, že 3I/ATLAS môže rozsievať život po vesmíre. Pozeráme sa na panspermiu?
Vesmír
3 roky bude trvať obnova zásob rakiet Patriot, pri Tomahawkoch až 4. USA počas vojny s Iránom vypálili vyše 1 000 rakiet
3 roky bude trvať obnova zásob rakiet Patriot, pri Tomahawkoch až 4. USA počas vojny s Iránom vypálili vyše 1 000 rakiet
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka

Pre kutilov

Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Letné módne trendy 2026: Čo sa nosí a ako si zbaliť štýlový dovolenkový šatník
Móda
Letné módne trendy 2026: Čo sa nosí a ako si zbaliť štýlový dovolenkový šatník
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
HRÔZA v pekárni: Žene
Zahraničné
HRÔZA v pekárni: Žene zachytil stroj na cesto nohy, od bolesti omdlievala! Vyslobodzovať ju museli hasiči
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY,
Domáce
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY, kde bolo epicentrum a aké bolo silné
ABSOLÚTNA neúcta a drzosť:
Domáce
ABSOLÚTNA neúcta a drzosť: Šokujúce správanie ľudí pod Tatrami, toto VIDEO vytočí aj vás!
Na Slovensko smerujú BÚRKY,
Domáce
Na Slovensko smerujú BÚRKY, hrozia krúpy a silný vietor! TU je najväčšie riziko, prvé môžu prísť už o pár hodín

Ďalšie zo Zoznamu