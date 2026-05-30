Muži zostávajú uväznení pod zemou: Záchranári v Laose bojujú s úzkym zatopeným tunelom

BANGKOK - Záchranné tímy dočasne prerušili úsilie o vytiahnutie štyroch mužov uväznených v podzemnom jaskynnom systéme v Laose, kým nerozšíria kritickú časť podvodného priechodu. V sobotu to pre agentúru DPA povedal austrálsky jaskynný potápač Josh Richards.
Aktualizované 11:16 áchranári oslobodili ďalších štyroch mužov, ktorí boli uväznení v čiastočne zatopenej jaskyni v Laose. Jedného muža úspešne vytiahli na povrch v piatok, dvaja sú nezvestní. Píše o tom agentúra AFP. „Štyri obete sú vonku,“ informoval prostredníctvom služby Messenger malajzijský záchranársky potápač Lee Kian Lie. Facebooková stránka Thailand Rescue Diver uviedla, že „celkovo je vonku päť ľudí, dvaja sú stále nezvestní“.
„Nemôžeme pokračovať ďalej, kým sa neznížia niektoré riziká,“ povedal Richards. Za najťažšiu časť označil sprevádzanie mužov cez asi 20 metrov dlhý zatopený tunel spájajúci zvyšok jaskynného systému so vzduchovou komorou, v ktorej sú teraz. Sám Richards sa tam má neskôr v sobotu ponorí a pokúsi sa ho rozšíriť. „Bohužiaľ, nemôžem poskytnúť žiadne odhady časového harmonogramu ani rizika, berieme veci tak ako sú a situácia sa neustále mení,“ dodal pre DPA s tým, že v sobotu sa žiadny pokus o vytiahnutie neuskutoční.
Na celej akcii sa podieľajú aj viacerí potápači, ktorí v roku 2018 v severnom Thajsku našli mládežnícky futbalový tím uviaznutý pre povodeň v jaskyni viac ako dva týždne. „Jeden človek sa bezpečne dostal von a nezastavíme sa, kým sa domov nedostanú aj zvyšní štyria,“ napísal v sobotu na svojej facebookovej stránke thajský jaskynný potápač Norrased Palasing. Video ukázalo Norraseda a fínskeho jaskynného potápača Mikka Paasiho, ako učia mužov používať dýchacie prístroje pod vodou. Evakuácia zatiaľ jediného zachráneného trvala približne 30 minút.
Videá zachytili moment, ako sa vynoril spolu s potápačom a lapal po dychu. Potom sa snažil preplaziť úzkou, zaplavenou chodbou a neisto sa postavil na nohy. Neskôr ho zabalili do izolačnej fólie a pomohli mu posadiť sa. Skupina miestnych obyvateľov vstúpila 19. mája do jaskynného systému v hornatej oblasti asi 125 kilometrov severovýchodne od laoského hlavného mesta Vientian s cieľom hľadať tam zlato. Silný dážď však zdvihol vodnú hladinu v podzemí a siedmich uväznil, z nich dvaja sú stále nezvestní. Ďalším zlatokopom sa podarilo uniknúť a upozorniť úrady.