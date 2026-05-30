HRÔZA v pekárni: Žene zachytil stroj na cesto nohy, od bolesti omdlievala! Vyslobodzovať ju museli hasiči

MYSLINKA - Vážne zranenie nôh utrpela vo štvrtok večer 30-ročná žena, ktorá uviazla v pekárenskej firme v Myslinke v Plzenskom kraji v násypke na cesto. Hasiči ju museli vyslobodiť. Záchranári ju previezli do nemocnice, povedali v piatok (29. 5.) hovorca krajských hasičov Michal Holeček a hovorca záchrannej služby Martin Štěpán.
Profesionálni hasiči zo stanice v Nýřanoch vycestovali k nahlásenému pracovnému úrazu vo štvrtok okolo 22.45 h do pekárne La Lorraine Bakery Group. Žena uviazla v násypke na cesto, na ktorý nadväzoval dopravník. "Podľa doteraz zistených informácií vyplýva, že poškodená čistila pracovný stoj a pri tom sa jej dovnútra dostali nohy," informovala podľa portálu Krimi-Plzeň hovorkyňa polície.
Záchranári ženu, ktorá bolesťou omdlievala, stabilizovali a hasiči museli pre jej vyslobodenie časť stroja rozobrať. "Na mieste zafungovala výborná spolupráca zložiek integrovaného záchranného systému, keď bolo potrebné precízne synchronizovať uvoľňovanie motorov s postupným vyťahovaním nôh z násypky," opísal zásah Holeček.
Po viac ako pol hodine sa podarilo ženu z lisu vyslobodiť a mohla byť prenesená do sanitného vozidla. Ženu utrpela stredne ťažké až ťažké zranenia nôh, záchranári ju v stabilizovanom stave previezli do nemocnice.
Príčinu nehody firma vyšetruje
Člen predstavenstva spoločnosti La Lorraine Miroslav Bulín uviedol, že žena má zlomenú nohu a firma očakáva jej plné uzdravenie. Priblížil, že nešťastie sa stalo pri nočnej zmene pri upratovaní výrobnej linky. Zamestnankyňa sa zachytila v násypke pri čistení zariadenia.
"Hoci sú pre čistenie zariadenia nastavené štandardné postupy, veľmi nás mrzí, že k tejto udalosti došlo. V súčasnosti prebieha dôkladné vyšetrovanie príčin nehody, ktorého cieľom je presne zistiť, čo sa stalo, a zabezpečiť prijatie všetkých potrebných opatrení, aby sa podobným incidentom v budúcnosti predišlo," dodal Bulín.