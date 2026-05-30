Polícia odhalila hľadaného Gruzínčana, pod zmenenou identitou žiadal o pobyt

BRATISLAVA - Polícia v piatok (29. 5.) zadržala medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, ktorý bol podozrivý z vlámania a krádeže. Muž sa na Slovensku ukrýval pod zmenenou identitou, v apríli v Michalovciach žiadal o udelenie prechodného pobytu. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
Občana Gruzínska, na ktorého bol v decembri 2021 Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz, zadržali policajti z Prešova na základe operatívneho rozpracovania a spolupráce Úradu hraničnej a cudzineckej polície a oddelenia cudzineckej polície v Michalovciach. Hľadaný muž bol podozrivý z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov v hodnote viac ako 20.000 eur.
Kľúčovým dôkazom mali byť daktyloskopické údaje
„Osoba sa na území Slovenskej republiky ukrývala pod zmenenou identitou. Dňa 27. apríla 2026 podal cudzinec na stránkovom pracovisku oddelenia cudzineckej polície PZ Michalovce žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, pričom sa preukázal gruzínskym cestovným pasom vystaveným na inú identitu,“ priblížila Vilhanová.
K odhaleniu nezrovnalostí a následnému prevereniu osoby v pátracích evidenciách viedla podľa polície precízna profilácia príslušníkov služby hraničnej a cudzineckej polície. Kľúčovým dôkazom mali byť daktyloskopické údaje, na základe ktorých bola jednoznačne potvrdená pravá totožnosť muža. „Po potvrdení identity bola osoba obmedzená na osobnej slobode a o prípade bol bezodkladne vyrozumený príslušný prokurátor. V súčasnosti pokračujú ďalšie procesné úkony a dokumentovanie prípadu,“ doplnila policajná hovorkyňa.