MIMORIADNA tragédia! Autobus narazil na diaľnici do áut v kolóne, hlásia 5 obetí! Hrozivé FOTO

NEW YORK - Na americkej diaľnici Interstate 95 vo Virgínii došlo v piatok nadránom k jednej z najtragickejších nehôd posledných rokov. Autobus smerujúci z New Yorku do Severnej Karolíny vo vysokej rýchlosti narazil do šiestich vozidiel stojacich v kolóne. Zahynulo päť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
Nehoda sa stala okolo 02:35 h miestneho času v okrese Stafford, neďaleko Quantica. Južné pruhy diaľnice boli uzavreté približne sedem hodín, píše agentúra AP. Podľa predbežného vyšetrovania sa doprava spomaľovala kvôli prácam na ceste. Autobus však nezareagoval a narazil do vozidla Chevrolet Suburban, ktoré následne odhodilo do SUV Acura a ďalších áut.
Acura po náraze vzbĺkla a štyria ľudia vo vnútri zomreli na mieste. Išlo o rodinu z Greenfieldu v štáte Massachusetts – 45‑ročného muža, 44‑ročnú ženu, 13‑ročné dievča a 7‑ročného chlapca. Škola, ktorú deti navštevovali, potvrdila, že išlo o rodinu Doncevovcov. „Ich strata hlboko zasiahla celú našu komunitu,“ uviedla Providence Christian Academy. Piatou obeťou je 25‑ročná žena z Worcesteru, ktorá cestovala v Suburbane.
Desiatky zranených, vodič autobusu má len dvojročnú prax
V čase nehody bolo v autobuse približne 34 cestujúcich. Celkovo bolo do nemocníc prevezených 44 ľudí, z toho traja sú v kritickom stave. Zranenia utrpel aj vodič autobusu. Federálny hovorca Peyton Vogel, ktorý bol na mieste, označil situáciu za jednu z najtragickejších, aké videl. „Je to absolútne tragické. Pacienti sú roztrúsení po viacerých nemocniciach, vodič je tiež hospitalizovaný,“ vyhlásil.
Za volantom sedel 48‑ročný Jing S. Dong zo Staten Islandu, americký občan pôvodom z Číny. Minister dopravy Sean Duffy uviedol, že Dong získal komerčný vodičský preukaz len pred dvoma rokmi. Polícia potvrdila, že obvinenia voči vodičovi sú v štádiu prípravy a preveruje jeho konanie pred nárazom.
Autobus prevádzkovala spoločnosť E&P Travel Inc. z Kings Mountain v Severnej Karolíne. Podľa federálnych záznamov mala firma za posledné dva roky len jednu nehodu s jedným zraneným a jej bezpečnostné hodnotenie bolo „uspokojivé“. Spoločnosť bola založená v novembri 2023 a podľa úradov prevádzkuje štyri vozidlá a zamestnáva 11 vodičov.
Príčiny nehody vyšetrujú
Národná rada pre bezpečnosť dopravy (NTSB) vyslala na miesto špeciálny „go‑team“, ktorý bude analyzovať príčiny nehody. Federálne úrady dlhodobo upozorňujú, že bezpečnosť diaľkovej autobusovej dopravy je problémom už desaťročia.
NTSB pripomenula, že pri vyšetrovaní 16 smrteľných nehôd autobusov v rokoch 1998 – 2008 zistila, že až 56 % nehôd spôsobila chyba vodiča – únava, zdravotný stav alebo nepozornosť.
Južné pruhy I‑95 boli znovu otvorené okolo poludnia, no doprava zostala ešte niekoľko hodín spomalená. Polícia potvrdila, že v okolí miesta tragédie došlo krátko po nej aj k dvom ďalším nehodám, no zatiaľ nie je jasné, či s ňou súviseli.