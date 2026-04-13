Hviezdna herečka na promi akcii: Zabudla sa prezliecť?! Veď to je pyžamo!

LOS ANGELES - Herečka Emma Roberts na prestížnom Revolve Festival stavila na nečakane uvoľnený outfit. Emma, zabudla si sa prezliecť?!
Herečka Emma Roberts na prestížnej akcii Revolve Festival, ktorá sa pravidelne koná počas slávneho festivalu Coachella, jasne potvrdila, že móda dnes nepozná hranice. Na podujatí plnom celebrít a festivalových nadšencov sa objavila v uvoľnenom outfite.
Na prvý pohľad totiž jej model pôsobil, akoby si herečka zabudla prezliecť domáce oblečenie a rovno vyrazila medzi smotánku. Jemný, ležérny spodok s voľným strihom a ľahkým materiálom pripomínal skôr pyžamo než outfit určený na spoločenskú udalosť. Krátke kraťasy zároveň odhalili takmer celé nohy a zvýraznili jej štíhlu postavu.
V dnešnej dobe, keď sa hranice medzi domácim a spoločenským oblečením stierajú, ide o trend, ktorý si získava čoraz väčšiu popularitu – a Emma ho zvládla s absolútnou ľahkosťou. Herečka svoj look nepodcenila ani v detailoch. Doplnila ho elegantnou kabelkou od značky DeMellier, ktorá dodala inak uvoľnenému štýlu nádych luxusu.